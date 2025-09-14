Comunicaciones campeón: "Jugaron con el corazón y el orgullo de las correntinas"

Corrientes quedó en lo más alto del podio del futsal femenino de la mano de Comunicaciones, equipo de la Asociación Correntina de Fútbol de Salón (Acfs), en el certamen realizado en Comodoro Rivadavia.

La delegación se encuentra en un viaje de dos días de regreso a la provincia, junto a su trofeo obtenido tras un permanecer invicta, con cinco partidos ganados y un empate. Además, pide la colaboración de la comunidad para afrontar los gastos de este viaje que aún no termina.

El Litoral entrevistó al preparador físico del equipo, José Luis Pellegrini, quien acompañó a sus entrenadas en el viaje en combi hasta el sur del país. Al respecto dijo que "el mérito es de ellas, el 89% del mérito es de ellas. Nosotros, con Pedro Cristaldo -entrenador- y Jorge Morales -asistente-, y yo como preparador físico y profe, llegamos a poner nuestro granito de arena", y agregó que esto sirvió para "acomodarlas y darles ese aliento a las chicas para que ellas logren el objetivo".

El camino a la gloria

Sobre el rendimiento del equipo, Pellegrini dijo que "fue excelente, fue de menor a mayor, fue creciendo", y recordó que "tuvimos un agotador viaje, muy largo el viaje", pero eso no las hizo achicarse pues "jugaron con el corazón y el orgullo de las correntinas, dejaron todo en la cancha".

José Luis recordó los encuentros que las llevaron al podio: "El primer partido, ganamos 3 a 1, después el segundo fue muy trabado, muy reñido, perdíamos 2 a 0, levantamos y ganamos el partido 4 a 3".

"El tercer partido fue también bastante parejo, ganamos uno a cero y ganamos la zona, salimos primeros" comentó Pellegrini y continuó que en el siguiente encuentro fue reñido pero al final terminaron con "un resultado abultado, pues ganamos 5 a 1". Luego, el partido para ganar el pase a la final "¡fue un partidazo! Palo a palo y ganamos".

En el partido final, el preparador lamentó ir a penales, pues "nos hicieron un gol en una equivocación". Pero "Dios fue justo", acotó Pellegrini, ya que pudieron coronarse desde el punto penal.

Colecta solidaria

Cabe recordar que la delegación correntina aún debe afrontar con los gastos de su viaje y estadía durante el torneo que ganaron, por lo que está activa una colecta para que la comunidad colabore.

Para donar al equipo y ayudar a costear los costos del viaje donde traen el trofeo, la comunidad puede realizar transferencias al alias comu06, a nombre de Pedro de los Santos Cristaldo.

Al momento de escribir esta nota, Pellegrini contaba que "nos quedan 1.500 kilómetros, un buen trecho todavía", haciendo un llamado a la solidaridad para poder seguir en ruta hacia Corrientes.

El plantel campeón

El plantel de Comunicaciones que se presentó en Chubut estuvo compuesto por Danila Franco, María Ofelia Jensen, María Celeste Jensen, Azul Maciel, Celeste Cardozo, Noemí Fernández, Sonia Beatriz Durán, Milagros Vargas, Gabriela Gutiérrez, Vanina Franco, Triana Victoria Vargas, Tiziana Irene Vargas, Silvia Juana Alegre, Florencia Miño y Ludmila Mariela Sosa.

En tanto que el cuerpo técnico lo integraron Pedro Cristaldo (entrenador), Jorge Luis Morales (Asistente) y José Luis Pellegrini (preparador físico).