Valdés apoya a las universidades públicas en medio de la votación en Diputados

En un momento clave para el sistema de educación superior, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, se reunió con referentes de Franja Morada para brindar su apoyo a las universidades públicas.

El encuentro se da en un contexto de alta tensión política, mientras la Cámara de Diputados debate la posibilidad de rechazar los vetos presidenciales a la Ley de Presupuesto Universitario y a la Ley de Emergencia Pediátrica.

A través de sus redes sociales, Valdés publicó una foto con integrantes de la Facultad de Derecho de la Unne, donde remarcó que "la universidad pública es sostén de una sociedad que aspira a progresar", en un claro mensaje dirigido al Gobierno nacional.

En el marco de la marcha que se realizará en Corrientes y Resistencia en la tarde de este martes, expresó que: "las aulas de la univesidad garantizan la iguldad de oportunidades, además de que, forma profesionales que implusa el desarrollo social".

En tanto, la secretaria adjunta de la agrupación, Wanda Rivero agregó que la comunicación con el gobernadores permanente y que este martes charlaron sobre talleres que llevan a cabo y sus perspectivas futuras.

Cómo votarán los diputados de Corrientes

La provincia de Corrientes aporta siete votos a la crucial votación que busca revertir los vetos de Javier Milei. Según trascendió, el panorama de la votación correntina se perfila de la siguiente manera: