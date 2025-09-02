El "Chino" García explicó por qué se dio el alta médica antes de las elecciones

El jefe comunal electo de Paso de la Patria, Oscar "Chino" García, emitió este lunes un comunicado oficial para informar sobre su estado de salud, luego de haber estado internado en terapia intensiva en el hospital de Campaña de la ciudad capital a causa de un cuadro de neumonía que requirió asistencia respiratoria.

Según explicó, el día sábado decidió firmar el alta voluntaria con el objetivo de regresar a su localidad durante el proceso electoral. “Lo hice con la firme decisión de estar presente en Paso de la Patria durante un momento tan importante como las elecciones”, afirmó.

No obstante, el intendente continuó con seguimiento médico. Este lunes, informó que volvió a internarse en el Hospital de Campaña, esta vez en terapia intermedia, para continuar su recuperación de manera segura y controlada.

García, diagnosticado previamente con EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), agradeció a la comunidad por el acompañamiento: “Quiero agradecer profundamente cada saludo, mensaje y llamado que recibí. El cariño de ustedes me fortalece. Muy pronto estaremos nuevamente juntos, con más ganas que nunca. Gracias de corazón”, expresó.

El caso del intendente generó preocupación durante el fin de semana, y su reaparición pública busca llevar tranquilidad a los vecinos en un contexto político y social significativo para la localidad y la provincia.

García continúa su recuperación con seguimiento profesional y espera retomar plenamente sus funciones en los próximos días.