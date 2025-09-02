Gustavo Valdés estuvo en el teatro Colón por los 80 años de Clarín

Hasta el imponente teatro Colón llegaron también para celebrar los 80 años de Clarín los gobernadores de distintas provincias del país y el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri.

Con el triunfo del domingo aún fresco, el correntino Gustavo Valdés fue uno de los últimos en llegar, sonriente, y se convirtió rápidamente en "el hombre del momento" como lo definió, entre palmadas en la espalda, uno de sus pares.

Valdés retuvo la gobernación de Corrientes, con su hermano Juan Pablo Valdés como candidato y relegó a La Libertad Avanza al cuarto puesto.

En un rincón del Salón Dorado, en el primer piso del Teatro se acodó la mayoría de los mandatarios, quienes entre canapés y charlas de ocasión conversaban sobre los comicios del domingo y el panorama electoral.

"No se puede comparar una provincial con una nacional, pero es una señal para mirar con atención", analizaba uno de ellos. "Para la de octubre faltan 50 días y en política eso es una eternidad", comentaba otro.

Entre ellos se encontraba el santiagueño Gerardo Zamora, quien fijó elecciones concurrentes por lo que pondrá en juego la gobernación y las candidaturas nacionales en la misma fecha.

En ese sector se ubicaron también varios de los integrantes de la liga de gobernadores que lanzó su propio sello electoral para estas elecciones: Provincias Unidas. Estuvieron Martín Llaryora de Córdoba; Maximiliano Pullaro, de Santa Fe; Ignacio Torres, de Chubut.

Torres, padre reciente, no podía quedarse al espectáculo. Debía volver para participar del primer baño de su bebé.

No faltaron tampoco comentarios sobre el escándalo de la filtración de audios que atraviesa el Gobierno.

Los abrazos afectuosos no distinguían color político. "Parece una pavada pero desde que tenemos grupo de WhatsApp todos juntos hay más confianza", reveló un norteño. El chat es variado. Se pueden pedir referencias sobre embajadores y saludarse por los cumpleaños.

Entre quienes compartieron saludos se encontraron también Alfredo Cornejo (Mendoza), Alberto Weretilneck (Río Negro), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) -quien llegó acompañado de su mujer Victoria-, Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Marcelo Orrego (San Juan), Hugo Passalacqua (Misiones), Claudio Poggi (San Luis), y Gustavo Sáenz (Salta).

El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, también estuvo acompañado de su mujer, la periodista María Belen Ludueña. Aunque no se quedó reducido en ese sector sino que recorrió los pasillos del Teatro.

El mandatario de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof -quien está inmerso en el sprint final de la campaña de cara al próximo domingo- no fue de la partida. Aunque en su representación acudió el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis.

Todos los gobernadores presentes:

Alfredo Cornejo (Mendoza)

Rogelio Frigerio (Entre Ríos)

Osvaldo Jaldo (Tucumán)

Raúl Jalil (Catamarca)

Martín Llaryora (Córdoba)

Jorge Macri (jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires)

Marcelo Orrego (San Juan)

Hugo Passalacqua (Misiones)

Claudio Poggi (San Luis)

Maximiliano Pullaro (Santa Fe)

Gustavo Sáenz (Salta)

Ignacio Torres (Chubut)

Gustavo Valdes (Corrientes)

Alberto Weretilneck (Río Negro)

Gerardo Zamora (Santiago del Estero)

