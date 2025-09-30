La Junta Electoral rechazó impugnación e intimó al municipio de Esquina al pago presupuestado

La Junta Electoral de la Provincia de Corrientes emitió una resolución que generó un fuerte impacto en el municipio de Esquina. El organismo rechazó por "improcedente" una impugnación presentada por el asesor legal del Municipio e intimó a pagar la suma presupuestada para las Elecciones Simultáneas del 26 de octubre en apenas 24 horas

La resolución es tajante y no solo rechaza la presentación, sino que también establece un ultimátum que podría tener consecuencias directas en la participación de los vecinos en los próximos comicios.

Plazo de 24 horas y grave advertencia institucional

El punto central de la decisión de la Junta Electoral es la intimación al pago de la deuda presupuestada en el Acta N° 49. El Municipio de Esquina tiene un plazo de 24 horas corridas, contadas a partir de la notificación electrónica, para saldar este monto.

La advertencia es institucionalmente severa: la Junta apercibe al Municipio con "iniciar las acciones legales en caso de incumplimiento" y deslinda toda responsabilidad si el electorado de Esquina es "privado de participar de los comicios". Esto pone en manos de las autoridades municipales la responsabilidad de evitar un escenario de exclusión electoral.

Recomendación para futuras elecciones

Además de rechazar la impugnación e intimar al pago, la Junta emitió una recomendación clara para el gobierno de Esquina:

Recomendación: Para futuras convocatorias en simultaneidad (es decir, cuando se vota en más de una jurisdicción a la vez), el Municipio deberá estimar los gastos y recursos necesarios e incluirlos en su presupuesto anual.

La resolución fue notificada al Municipio de Esquina, a la Junta Electoral Nacional, al Poder Ejecutivo Provincial y a la Fiscalía de Estado, indicando la gravedad del asunto y la necesidad de acción inmediata.