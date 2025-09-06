Trump advirtió que aviones venezolanos “serán derribados” si amenazan a fuerzas de EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este viernes que derribará cualquier avión militar de Venezuela que represente una amenaza para sus fuerzas en el Caribe. La declaración ocurrió después de que aviones F-16 venezolanos sobrevolaron brevemente un buque estadounidense dedicado a operaciones antidrogas en la región, lo que motivó una advertencia del Pentágono y el despliegue inmediato de una decena de cazas F-35 a Puerto Rico, según fuentes cercanas al asunto.

Durante una conferencia de prensa en el Salón Oval de la Casa Blanca, Trump se refirió a la posibilidad de nuevos sobrevuelos cerca de buques estadounidenses: “Se meterán en problemas. Se lo haremos saber. Nos enteramos de lo que pasó, pero en realidad no terminó así, no como lo describieron”. El mandatario agregó que, si los aviones venezolanos vuelan en una posición peligrosa, la decisión de actuar recae en el mando militar: “Diría que usted... usted o sus capitanes pueden tomar la decisión sobre lo que quieren hacer”, dijo al general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de EEUU.

Consultado sobre la distancia a la que se aproximaron los aviones venezolanos, el presidente respondió que no desea compartir esa información, pero lanzó una advertencia categórica: “Si nos ponen en una posición peligrosa, serán derribados”.

Trump habla con los medios de comunicación el día de la firma de una orden ejecutiva para cambiar el nombre del Departamento de Defensa por el de "Departamento de Guerra", acompañado por el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, y el general Dan Caine en el Despacho Oval en la Casa Blanca este 5 de septiembre de 2025 (REUTERS/Brian Snyder)

Las autoridades estadounidenses han enmarcado este incidente en el contexto de una operación antidrogas que, en las últimas semanas, ha conllevado el despliegue de uno de los contingentes navales más grandes de las últimas décadas en el mar Caribe, cerca de la costa de Venezuela. La administración de Trump sostiene que dicha operación responde al aumento del tráfico de drogas desde territorio venezolano hacia Norteamérica. “Miles de millones de dólares en drogas están entrando a nuestro país desde Venezuela, las prisiones de Venezuela se abrieron para nuestro país, sus peores prisioneros están viviendo felizmente en Estados Unidos, sacamos a muchos de ellos”, puntualizó Trump.

El presidente subrayó la necesidad de una política de “mano dura” para frenar tanto el tráfico de estupefacientes como la inmigración ilegal, citando casos de bandas criminales como el Tren de Aragua y señalando que el nuevo Departamento de Guerra tendrá un rol clave en la prevención de la entrada de drogas y el tráfico de personas. “No queremos que vengan drogas de Venezuela o de ningún otro lugar, seremos muy enérgicos en ese sentido, no queremos tráfico de personas, no queremos que otros países vacíen sus cárceles y descarguen sus prisioneros en este país”, expresó Trump. “No queremos que las drogas maten a nuestra gente”, añadió.

El jefe de Estado atribuyó la llegada de inmigrantes con antecedentes criminales al cambio de política migratoria durante el gobierno de Joe Biden, criticando además la “influencia de jueces liberales” y denunciando los efectos de la “peor inflación” en la historia reciente del país. Aseguró igualmente que su gobierno ha logrado expulsar a miles de “asesinos” y controlar el flujo fronterizo, afirmando que en los últimos 120 días el cruce de la frontera pasó de “millones” a “cero ingresos”.

Por otra parte, ante una pregunta de otro corresponsal, Trump desmintió que el objetivo de la operación en el Caribe sea derrocar al régimen de Nicolás Maduro, señalado por EEUU como un narcoterrorista líder del Cartel de los Soles. “No estamos hablando de un cambio de régimen”, afirmó, y, al referirse a la situación política del país sudamericano, señaló: “Tuvieron una elección muy extraña, y estoy siendo muy amable”.

Además, Trump utilizó la conferencia de prensa para anunciar el cambio de nombre del Departamento de Defensa a Departamento de Guerra, denominación oficial de la institución desde 1789 hasta 1947. “Creo que es un nombre más apropiado, especialmente a la luz de la situación del mundo. Tenemos el Ejército más fuerte del mundo”, afirmó en la Casa Blanca durante la firma de la orden ejecutiva que oficializó el regreso al nombre histórico.

Trump justificó la decisión al señalar que, bajo esa denominación original, Estados Unidos “obtuvo algunas de sus más grandes victorias militares” y consideró que el cambio permite “abrazar ese gran linaje”.

Durante el anuncio, Trump estuvo acompañado por Pete Hegseth, secretario a cargo de la cartera, y por el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto. Hegseth sostuvo que “no se trata solo de cambiar el nombre, se trata de restaurar el espíritu guerrero” del Ejército estadounidense. El general Caine prometió que “el Departamento de Guerra va a luchar de manera decisiva, no en conflictos interminables. Va a luchar para ganar, no para no perder”. Y añadió: “Vamos a pasar a la ofensiva, no solo a la defensiva”.

La iniciativa había sido mencionada por el gobierno en marzo, pero sin detallar si implicará reformas estructurales. El Departamento de Guerra llevó ese nombre oficial hasta 1947, cuando fue renombrado como Departamento de Defensa en el contexto de la Guerra Fría y un enfoque más diplomático para la política exterior estadounidense.

Infobe