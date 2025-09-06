Detienen a una pasajera con más de un kilo de cocaína en Corrientes

Gendarmería informó este sábado que incautaron más de un kilo de cocaína que era transportado por una pasajera en un ómnibus de larga distancia.

El procedimiento re se realizó, cuando efectivos de la Sección Seguridad Vial “Villa Olivari” efectuaban controles sobre un colectivo de la empresa “Río Uruguay”, que viajaba desde Posadas (Misiones) con destino a Resistencia (Chaco).

Durante la inspección, los uniformados detectaron con la ayuda del can “Hilary” que una pasajera de nacionalidad paraguaya llevaba un paquete rectangular adosado a su cuerpo con una sustancia sospechosa de color blanco.

El resultado del test

Especialistas de Criminalística realizaron el test orientativo y el pesaje correspondiente, que confirmaron que se trataba de clorhidrato de cocaína, con un peso total de 1,053 kilogramos.

A disposición de la Justicia

Por orden del magistrado interviniente, se dispuso el secuestro de la droga y del teléfono celular de la mujer, quien quedó detenida a disposición del Juzgado Federal N°1 de Corrientes.