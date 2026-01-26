Valdés confirmó que llega Santilli a Corrientes para negociar por la reforma laboral

El ministro del Interior, Diego Santilli, tiene previsto visitar Corrientes en los próximos días en el marco de las negociaciones por el proyecto de reforma laboral que el Gobierno nacional pretende enviar al Senado de la Nación y espera debatir en las próximas sesiones.

"Va a estar entre jueves o viernes", afirmó el gobernador, Juan Pablo Valdés al ser consultado en el marco del cierre de la Fiesta Nacional del Chamamé.

La gira de Santilli por el país forma parte de una estrategia para sumar apoyos políticos y asegurar respaldos legislativos antes de que comience el tratamiento formal del proyecto, cuyo dictamen se espera en febrero.

Objetivos de la visita

El principal objetivo del funcionario nacional es ampliar los acuerdos con gobernadores y legisladores provinciales sobre la iniciativa impulsada por la administración central, que busca modernizar el régimen laboral argentino. Esta agenda de diálogo se intensifica con el inicio del período de sesiones extraordinarias –convocado por el Gobierno nacional– en una coyuntura donde el apoyo de mandatarios provinciales es clave.

En este contexto, Corrientes se presenta como un distrito estratégico debido a su peso político y al papel que pueden jugar sus legisladores en el Senado, donde se necesitan mayorías para avanzar con la reforma.

El rol de Corrientes y la postura local

La agenda de Santilli incluye encuentros con autoridades provinciales para reducir zonas de incertidumbre y avanzar en definiciones concretas. La provincia, bajo la nueva conducción del gobernador Juan Pablo Valdés, ha planteado la necesidad de analizar con atención el contenido del proyecto antes de fijar una postura definitiva, aunque no ha expresado un rechazo rotundo.

Esto distingue el actual escenario de lo expresado por el gobernador saliente, quien había adelantado acompañamiento a reformas estructurales en reuniones previas con funcionarios nacionales.

Plazos legislativos y próximos pasos

El proyecto de reforma laboral se ubica dentro de la agenda prioritaria del Gobierno nacional junto con otras iniciativas de corte estructural. La intención oficial es que el Senado trate el texto en las primeras semanas del calendario legislativo, por lo que las reuniones con mandatarios provinciales buscan consolidar acuerdos políticos antes de ese paso.

La visita de Santilli a Corrientes se enmarca, por tanto, en un momento de diálogo intenso entre Nación y las provincias para encaminar las definiciones sobre un proyecto de profunda repercusión en la economía y el mercado laboral argentino.