Corrientes: se mudará la sede del Ministerio de Trabajo de la Nación

La oficina del Ministerio de Trabajo de la Nación en Corrientes, ubicada en la esquina de Bolívar y España, será trasladada al predio de Vialidad Nacional. La decisión se debe al vencimiento del contrato de alquiler que no va a ser renovado.

Javier Araujo, secretario general del sindicato Upcn (Unión del Personal Civil de la Nación), explicó en una entrevista con el programa "O sea, digamos" de El Litoral streaming que la nueva sede todavía “no tiene las condiciones técnicas para la instalación de las oficinas”. Por esa razón, el personal trabajará temporalmente en home office alrededor de dos meses.

Respecto a las audiencias presenciales, Araujo indicó que se realizarán en una oficina dentro del mismo edificio de Vialidad Nacional, donde se garantizará la atención.

“Una de nuestras preocupaciones era la reestructuración de personal, que se pierdan puestos de trabajo. Pero no hay despidos, solo se cambia a home office hasta que se adecúe el edificio”, sostuvo.

Sobre los plazos, Araujo señaló que el traslado del mobiliario comenzará el próximo lunes. Además, explicó que la adecuación del edificio involucra aspectos técnicos como electricidad, internet y redes, que requieren tiempo por reglamentaciones estatales.

Situación de Anses

Una situación similar atraviesa la Unidad de Atención Integral de Anses (Udai) en Corrientes. El contrato de alquiler de su oficina también vence y no será renovado, por lo que se encuentra en búsqueda de un nuevo local.

Según explicó Araujo, “hay dos posibles lugares, pero todavía nada oficial. Se están analizando las alternativas”. El principal desafío es la infraestructura, dada la complejidad de los servicios que brinda Anses. Por el momento, se evalúan las opciones para garantizar la continuidad de la atención al público.