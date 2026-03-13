Narcomenudeo en Corrientes: allanaron un kiosco de droga y secuestraron millones de pesos en cocaína

La Policía de Corrientes desarticuló un kiosco de venta de drogas en la ciudad de Curuzú Cuatiá, durante un allanamiento en el barrio Yagua Rincón. Se secuestró cocaína valuada en unos 10 millones de pesos y detuvieron a un hombre mayor de edad.

El allanamiento se produjo el martes a la tarde en una casa ubicada sobre la calle Castelli, donde los policías encontraron 56 dosis y cuatro piedras de droga. Tras el test orientativo, se confirmó que se trataba de cocaína.

Delivery de drogas

Durante el operativo también secuestraron una motocicleta que sería usada para el delivery de estupefacientes. Del mismo modo, se incautaron teléfonos celulares, balanzas y elementos de corte vinculados al narcomenudeo.

En cuanto a dinero en efectivo y elementos de valor, los policías retuvieron 450 mil pesos, joyas y otros objetos que podrían estar relacionados con diferentes delitos.

El detenido fue puesto a disposición de la fiscalía y la investigación continúa para determinar posibles conexiones con otros crímenes.