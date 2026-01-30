¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Carnavales Correntinos Incendios forestales 35° Fiesta Nacional del Chamamé
SEGURIDAD URBANA

Corrientes: la Policía recuperó una moto con pedido de secuestro

El vehículo fue hallado durante un operativo preventivo en la ciudad y presentaba signos de violencia en el sistema de arranque.

Por El Litoral

Viernes, 30 de enero de 2026 a las 08:39

La Policía de Corrientes secuestró una moto que se encontraba abandonada en la vía pública. Posteriormente, se constató que registraba un pedido de secuestro activo.

El procedimiento fue realizado este jueves 29 de enero, alrededor de las 14, por efectivos de la Unidad Especial Antiarrebatos, mientras realizaban recorridas preventivas e identificación de personas.

El hallazgo se produjo en el cruce de avenida Teniente Ibáñez y calle Rioja, donde los policías detectaron una motocicleta Honda Wave estacionada, que presentaba visibles signos de violencia en el tambor de ignición.

Ante esta situación, se procedió al secuestro preventivo del vehículo y, tras las primeras averiguaciones, se constató que había sido denunciado como robado y contaba con pedido de secuestro vigente.

La motocicleta recuperada fue puesta a disposición de la Justicia y trasladada a la comisaría correspondiente.

