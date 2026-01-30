Horacio Pagani destrozó a Diego Leuco

Horacio Pagani desató una fuerte polémica al opinar en Bendita sobre el rol de las mujeres en el periodismo deportivo.En su intentó justificar su punto de vista, lanzó una gran cantidad de argumentos machistas que generaron rechazo en el medio y en las redes sociales.

Diego Leuco fue uno de los que salió a responder y fue lapidario: "El problema está en haberlo puesto a Pagani en el lugar de idolatría en el que se lo puso. Él siempre fue así. Él era el jefe de mi papá en el diario Clarín y me contó que ahí se elegía llos mejores viajes, los premios todos".

El periodista destacó además que la mujer a la cual Pagani se refería era nada menos que Morena Beltrán, una profesional que a su criterio, tenía mucha experiencia y trabajaba bien.

Por supuesto que Pagani no se quedó callado. Al escuchar las declaraciones de Leuco reaccionó de inmediato con un potente descargo en sus redes: "Me mandaron un video donde me faltás el respeto y me agraviás. No sé en razón de qué, me he cruzado algunas veces y me has tratado con cariño y respeto pero acá me agraviaste".



“Mi viejo era panadero, me hice periodista y este año cumplo 60 años en el oficio. No necesité un viejo que me ayudara a laburar. No te consumo, pero no es cierto lo que dijiste que dije de Morena Beltrán. No es cierto. Además, son opiniones mías. No me podés juzgar... además hablás de de mi mala idolatría, ¿qué caraj*** es eso?", manifesó.

Enojado, aprovechó para desmentir lo que dijo sobre su etapa de trabajo en Clarin con Alfredo Leuco. "Decís que tu papá te contó que cuando laburaba en Clarín conmigo me elegía los mejores viajes y los premios... a lo mejor se olvidó de contarte que en el Mundial 78 me corría por todos lados para ver si lo podía hacer laburar en Clarín".

Al final, redobló la puesta: "Vos te hacés el canchero, hablás con suficiencia... tengo 60 años de periodismo y podemos arreglar esta cuestión donde y como quieras. Pero no agredas para hacerte el gracioso. No tenés con qué".

El comentario machista de Horacio Pagani tras el debut de Morena Beltrán como comentarista de fútbol

La fuerte polémica en los medios deportivos argentinos se desató tras las declaraciones de Horacio Pagani en el programa Bendita de El Nueve. El periodista expresó: “El fútbol es masculino, esencialmente. Hay una historia de 200 años de fútbol masculino. Entonces, que no se metan las mujeres que no juegan al fútbol. El feminismo está todo bien, somos todos iguales, pero al fútbol déjenlo jugar a los tipos. ¡Las arqueras no llegan al travesaño!”.

El debate sobre la presencia femenina en el fútbol argentino se intensificó cuando Estefi Berardi propuso impulsar más relatoras mujeres en el medio, subrayando la falta de diversidad en un ambiente dominado históricamente por varones. Ante esa intervención, Pagani respondió con ironía: “Que sea todo el público mujeres así está todo lindo. Llenen los estadios de mujeres y barrabravas de mujeres”, frase que amplificó la controversia.

