Quién era Narela Barreto, la joven argentina que fue hallada muerta en Los Ángeles

Narela Micaela Márquez Barreto, la joven argentina que era buscada desde el pasado 23 de enero en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, fue hallada muerta este jueves, según confirmó su propio padre. El último contacto que había tenido con su madre había sido la semana pasada, y desde ese momento no había noticias sobre su paradero.

Narela, de 27 años, nacida en Capital Federal, pero con domicilio en la localidad bonaerense de Banfield, permanecía en suelo estadounidense desde junio de 2024, cuando viajó hacia el país norteamericano por el casamiento de una amiga y decidió quedarse a probar suerte.

Según contó este miércoles Milagros, una de las primas de Narela, uno de sus últimos trabajos en Los Ángeles había sido de mesera, pero recientemente había iniciado funciones en otro lugar que no supo precisar.

Ante de radicarse en Estados Unidos, Narela atendía un kiosco en Banfield junto a tres primas. Y gracias a su avanzado nivel de inglés, el cual adquirió desde que era una niña, también podía oficiar como traductora.

El viernes pasado, Narela se comunicó con su madre, como lo hacía todos los días, pero desde ese momento no hubo más noticias de ella. “Sabemos que está desaparecida hace 5 días, desde el viernes. El lunes fue la última vez que yo le mandé mensajes, le estuve mandando todos los días. Hasta las 12 del mediodía el teléfono estaba prendido porque le llegaban los dos tildes. Desde ese momento nos enteramos sobre la desaparición”, detalló Milagros.

Esa fue la señal que alertó a la familia. De inmediato, se comunicaron con sus amistades en Los Ángeles para que comenzaran a colaborar con la búsqueda.

En ese contexto, el círculo más cercano de Narela logró contactarse con las autoridades del Departamento de Policía de Los Ángeles y les informó sobre la desesperante situación. Fue así que un grupo de agentes fue hasta el departamento en el que residía la joven argentina, pero no encontraron nada extraño.

“El viernes fue la última vez que mi mamá dejó de tener contacto con ella. Mi mamá es la única persona a la cual le hablaba todos los días, sin falta. No contestaba, pasaron las horas y ya llamó después a un amigo y le pidió por favor que vaya a ver el departamento con la policía. Fue este chico, entraron y estaba todo bien. El departamento estaba como mi hermana lo había dejado”, aseguró este jueves Santiago, el hermano de la chica desaparecida, durante una entrevista para el canal de streaming Luzu TV.

Última vez que fue vista

En cuanto a la última vez que fue vista Narela, su prima, Milagros, señaló que todo indica que un vecino de su edificio la vio subiendo a un auto de una aplicación de viajes.

Mientras continuaba la búsqueda de la joven argentina, su padre había conseguido un pasaje para este jueves a las 5 de la madrugada rumbo a Los Ángeles, donde buscaba agilizar los trámites para dar con el paradero de su hija.

“¡Se busca! Narela Barreto. Vista por última vez el 23 de enero en la ciudad de Los Ángeles. Por favor, cualquier información que tengas, comunicate a cualquier hora al 786-736-0184”, indicaba el afiche de búsqueda que circuló en redes sociales.

Una mujer identificada como Ayelén, quien aseguró ser prima de Barreto, también posteó en su cuenta de Instagram: “Necesitamos saber sobre su paradero. No tenemos respuesta de las fuerzas policiales de EEUU. ¡Ya son cinco días desaparecida!”.

