Corrientes: la Dirección de Títulos del Ministerio de Educación cambia de sede

El Gobierno de Corrientes informó que la Dirección de Títulos del Ministerio de Educación cambiará de sede a partir del lunes 2 de febrero. Todas las gestiones y la atención al público se realizarán en el Centro Administrativo del Ministerio, ubicado en Salta 731.

Para organizar la recepción y entrega de documentación, se establecieron turnos específicos según el tipo de trámite:

Mesa de entradas: Ingreso de expedientes de 8 a 13 y retiro de 14 a 17.

Transportes: Recepción y devolución de documentación de 14 a 17.

Registro y certificaciones: Registro de títulos, certificación de copias y emisión de constancias de título en trámite (para quienes no cuenten con firma digital) de 7 a 13.

El Ministerio recordó que los requisitos necesarios para cada gestión se encuentran detallados en la web oficial del Ministerio de Educación.