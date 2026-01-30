¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Febrero

Corrientes: la Dirección de Títulos del Ministerio de Educación cambia de sede

Todas las gestiones administrativas y de atención al público se realizarán en la nueva sede ubicada en Salta 731.

Por El Litoral

Viernes, 30 de enero de 2026 a las 10:24

El Gobierno de Corrientes informó que la Dirección de Títulos del Ministerio de Educación cambiará de sede a partir del lunes 2 de febrero. Todas las gestiones y la atención al público se realizarán en el Centro Administrativo del Ministerio, ubicado en Salta 731.

Para organizar la recepción y entrega de documentación, se establecieron turnos específicos según el tipo de trámite:

  • Mesa de entradas: Ingreso de expedientes de 8 a 13 y retiro de 14 a 17.

  • Transportes: Recepción y devolución de documentación de 14 a 17.

  • Registro y certificaciones: Registro de títulos, certificación de copias y emisión de constancias de título en trámite (para quienes no cuenten con firma digital) de 7 a 13.

El Ministerio recordó que los requisitos necesarios para cada gestión se encuentran detallados en la web oficial del Ministerio de Educación.

Tags

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias

PUBLICIDAD