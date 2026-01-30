"Cómo chaparon esa noche": la China Suárez y Gonzalo Heredia se habrían besado en secreto

Los rumores que en su momento circularon en los pasillos de la televisión volvieron a tomar fuerza y se colaron nuevamente en una charla televisiva, esta vez en formato streaming. La versión que vincula a la China Suárez con Gonzalo Heredia durante las grabaciones de ATAV (Argentina, tierra de amor y venganza) volvió a resurgir en Bondi Live, cuando Santiago Riva Roy aportó detalles de un episodio que habría ocurrido en la fiesta por los 25 años de Pol-ka.

En esa celebración, el periodista aseguró que se produjo un beso entre ambos, justo en un momento en el que la actriz estaba en pareja con Benjamín Vicuña y el actor mantenía su relación con Brenda Gandini su pareja aún hoy.

La conversación se desarrollaba en un tono de nostalgia por las ficciones de la productora, cuando Riva Roy sorprendió con una declaración que generó inmediato revuelo: “¡Cómo chaparon esa noche Gonzalo Heredia con la China Suárez en la fiesta de los veinticinco años de Polka! ¿Te acordás?”.



A partir de allí, la discusión se volvió más intensa y se centró en el testimonio presencial de quienes estaban en el lugar. Pilar Smith no dudó en marcar el punto: “Vos estabas”. Entonces, el cronista se explayó con una versión más detallada del episodio, señalando que tanto él como otros presentes intentaron capturar el momento: “Estaba Pampito, estaba yo. Y le decíamos: ‘Prendé la cámara para tomar esa imagen’. Y no llegamos, se separaron las bocas, los labios, las lenguas, y no llegamos a tener la imagen, pero ambos lo atestiguamos”.

La confirmación de que el relato no era un simple comentario de terceros fue subrayada por Smith: “Vos lo viste, no te lo contaron”. Y Riva Roy redobló la apuesta, remarcando que su testimonio era directo y personal: “Estos dos ojitos lo vieron como te estoy viendo acá a vos sentada”.

