Boca y River enfrentan a los equipos rosarinos

La continuidad de la tercera fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol tendrá acción este domingo con la disputa de tres partidos donde se destacan los cruces de Boca y River frente a los conjuntos rosarinos.

La jornada dominguera se abrirá a las 17 con el partido entre Barracas y Deportivo Riestra.

Boca - Newell’s

Boca recibirá a Newell´s en busca de un triunfo que le permita recuperarse luego de la caída en su última presentación ante el campeón Estudiantes de La Plata. El encuentro, que está programado para las 19:15, se llevará a cabo La Bombonera y contará con el árbitraje de Darío Herrera.

Boca tuvo un irregular comienzo en el Apertura, ya que debutó con un triunfo 1-0 ante Deportivo Riestra, aunque en su siguiente presentación cayó 2-1 frente a Estudiantes en condición de visitante.

En Boca podría darse el debut de dos jugadores que firmaron contrato en la última semana. Se trata del mediocampista Santiago Ascacíbar y del delantero paraguayo Ángel Romero. En tanto que el goyano Kevin Zenón perdería su lugar entre los titulares.

Newell´s, por su parte, tuvo un arranque flojísimo en el campeonato local, ya que en la primera fecha cayó 2-1 como visitante ante Talleres de Córdoba, mientras que en su siguiente presentación se tuvo que conformar con un agónico empate ante Independiente como local. Es por esto que los dirigidos por la dupla conformada por Favio Orsi y Sergio Gómez irán en busca de su primer triunfo en el 2026.

Rosario Central - River

River tendrá una peligrosa visita este domingo ante Rosario Central donde buscará un nuevo triunfo que le permita seguir con puntaje ideal. El encuentro, correspondiente a la Zona B, se disputará en el estadio Gigante de Arroyito, está programado para las 21:30 y tendrá el arbitraje de Facundo Tello.

River llega a este partido con puntaje ideal. En la primera fecha, los dirigidos por Marcelo Gallardo vencieron 1-0 como visitante a Barracas Central, mientras que en su siguiente presentación dieron una muestra de carácter para superar 2-0 a Gimnasia y Esgrima La Plata en condición de local.

Este buen inicio le permitió al Millonario llegar a este fecha como líder de la Zona B junto a Independiente Rivadavia de Mendoza, con seis unidades cada uno.

Para este encuentro, volvió a ser convocado, después de una lesión, el defensor Marcos Acuña. También está en la lista de jugadores que viajó a Rosario, el delantero curuzucuateños Maximiliano Salas. El primero sería titular, mientras que el segundo estaría en el banco de suplentes.

Rosario Central, por su parte, viene de ganarle 2-1 a Racing como visitante, lo que le permitió recuperarse tras la derrota como local en el debut ante Belgrano de Córdoba, en un partido que se le había escapado de manera increíble en el final.

Los dirigidos por Jorge Almirón, que el año pasado protagonizaron una de las mayores polémicas de los últimos tiempos luego de que la AFA le inventara de la noche a la mañana el título de Campeón de Liga, quieren conseguir una victoria que les permita posicionarse en las primeras posiciones de la Zona B y afianzarse como uno de los candidatos a pelear por un título dentro de la cancha.