Fuerte descargo de Wanda Nara al aire: críticas a la China Suárez

Luego de la repercusión que generó el festejo de cumpleaños de Magnolia Vicuña, Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena mediática por un fuerte descargo en el que apuntó contra la China Suárez, pareja actual de Mauro Icardi, y también hizo referencias directas a Pampita y Benjamín Vicuña.

El mensaje de la conductora de MasterChef Celebrity se conoció durante la emisión de DDM (América TV), cuando Guido Zaffora leyó al aire un texto que recibió de parte de la empresaria, en el marco de una charla que el programa mantenía con Elba Marcovecchio, abogada del futbolista.

En ese contexto, Wanda fue categórica y lanzó una serie de acusaciones. “Por qué no le manda carta documento a Pampita, ya que ningún familiar fue o al propio padre”, expresó en referencia a la celebración, recordando además que Benjamín Vicuña realizó al día siguiente un festejo con la misma temática de Stranger Things.



La mediática también hizo hincapié en la ausencia de sus hijas durante el cumpleaños y cuestionó la situación familiar: “Con qué familiar de Mauro iba a estar”. A continuación, profundizó su postura al señalar: “Los hermanos de sangre no fueron, imaginate mis hijas que no la sienten familia”.

Lejos de bajar el tono, Wanda endureció aún más sus declaraciones y disparó: “Mis hijas no la sienten y ni tienen la obligación de sentir familia a una mujer con tan pocos valores”.

Finalmente, cerró su mensaje con una nueva acusación dirigida a la actriz: “Que ella se deje de usar mi ropa y la de mis hijas y devuelva mi mudanza”.

