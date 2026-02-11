Corrientes: 132 demorados en la quinta noche de los Carnavales Barriales

La quinta noche de los Carnavales Barriales 2026 se llevó adelante en las Mil Viviendas con una masiva concurrencia de público y sin incidentes graves. La Policía de Corrientes implementó un dispositivo de seguridad especial a lo largo de la avenida Patagonia, desde Valerio Bonastre hasta la avenida La Paz (Palco 2 de Abril).

Demorados

Durante la jornada se demoró preventivamente a 132 personas (mayores y menores), por promover desorden, consumir alcohol u otras situaciones que comprometían la seguridad del evento.

Los demorados fueron trasladados a las comisarías jurisdiccionales y recuperaron la libertad tras los trámites de rigor, ya que no existía orden de detención.

Cabe destacar que la próxima y última noche de los Carnavales Barriales se realizará el jueves 12 de febrero en la Costanera Sur, por avenida Juan Pablo II.