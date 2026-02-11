Santa Fe: crece la tensión y no se resuelve el conflicto con los agentes de Policía

La tensión en Santa Fe no cede. Tras la reunión fallida de este martes por la noche entre el Gobierno provincial y los policías, que llevan más de 24 horas de protesta en reclamo de aumentos salariales y mejores condiciones laborales, efectivos policiales realizan este miércoles un nuevo “sirenazo” en Rosario, frente a la Jefatura de la Unidad Regional II.

En ese encuentro, que se extendió hasta la madrugada, habrían participado el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, el de Economía, Pablo Olivares, y representantes de los policías.

Allí, los efectivos habrían reclamado aumentos salariales para todos los miembros de la fuerza de seguridad. También pidieron que se de marcha atrás con el pase a disponibilidad de decenas policías, que había sido anunciado este martes en el marco del conflicto.

Según trascendió, el punto que frena las negociaciones es que las autoridades exigen que los policías dejen la protesta y vuelvan a sus puestos de trabajo, para poder avanzar en una solución al conflicto.

En este sentido, hace instantes el jefe de Policía provincial, Luis Maldonado, salió a la puerta de Jefatura y habló con los manifestantes. “Necesitamos mostrar buena voluntad. Tenemos que salir a la calle”, les dijo. Y prometió que “no va a haber más disponibilidades”.

Los manifestantes, por su parte, plantean que no moverán los patrulleros hasta que haya un gesto concreto o un acuerdo por escrito de parte de las autoridades. Una familiar de un policía, dijo en diálogo con Argentina 12 que los policías “no creen” en los dichos de Maldonado, sobre la vuelta atrás con las disponibilidades de los efectivos. “No le creemos porque es la misma persona que mandó a reprimir a los compañeros”, afirmó la mujer.

Asimismo, otros efectivos explicaron también en declaraciones televisivas que en estos momentos no hubo propuestas de mejoras salariales, sino que solo se está tratando la cuestión del pase a disponibilidad de los efectivos.

“Si hay una solución para los compañeros que pasaron a disponibilidad, las unidades van a volver a la calle a trabajar. Vamos a seguir con la manifestación, pero con los móviles operativos. Si no, la protesta sigue”, dijo el efectivo.

Y agregó que en breve “nos vamos a reunir con el jefe de provincia para hablar con el tema de las sanciones de nuestros compañeros que pasaron a disponibilidad”. La cuestión salarial “se va a hablar en otro encuentro con el gobernador”.

Mientras tanto, el “sirenazo” y la quema de neumáticos se mantienen frente a la sede Policial de Rosario, a la espera de una nueva reunión.

