El gesto de Candelaria Tinelli hacia Juana que no pasó desapercibido

Tras los rumores de tensión puertas adentro, Candelaria y Juana Tinelli volvieron a quedar en el centro de la escena por un cruce público que mantuvieron en redes sociales y que rápidamente captó la atención de los usuarios.

El intercambio se dio a partir de una publicación en Instagram donde ambas dejaron en evidencia el vínculo cercano que las une y compartieron su manera de lidiar con las críticas constantes que reciben.

Fue Juana quien subió un posteo con una dedicatoria dirigida a su hermana mayor. “Gracias por transmitirme tanto, Lelu”, escribió la modelo, acompañando el mensaje con la canción “Haters”, interpretada por Candelaria.



Minutos después, Cande respondió de forma abierta, amorosa, y con un mensaje que no pasó desapercibido: “Mi ciela, preocupate el día en que no hablen, mientras seguí dándoles un poco de show. Nadie entendió el juego de la vida. Nada ni nadie es tan importante, menos aun lo que te digan o piensen de vos”.

La artista cerró su comentario con palabras cargadas de afecto y respaldo: “Hacé siempre lo que tengas ganas. Todo pasa muy rápido. Sonreí y disfrutá. Para esto estamos. Te amo”, dejando en claro el apoyo mutuo que existe entre ambas.

El gesto fue interpretado por muchos seguidores del clan Tinelli como una señal indirecta frente a las versiones de conflicto familiar que circularon en las últimas semanas y volvió a generar repercusión en redes.

Juana Tinelli confirmó su relación y sorprendió con la reacción de su papá

Más allá del intercambio que mantuvo en redes, Juana Tinelli volvió a ubicarse entre las principales tendencias luego de hacer público su romance con el streamer Tomás Mazza, una relación que hasta ahora se mantenía lejos del foco mediático.

La noticia tomó mayor relevancia cuando Marcelo Tinelli se expresó al respecto en su cuenta de X y reveló que se enteró del vínculo de una forma inesperada, dejando en claro que no estaba al tanto del noviazgo.

La confirmación llegó tras la participación de Juana en el streaming de Mazza. Durante la transmisión, la química entre ambos fue evidente: compartieron anécdotas de su primer encuentro, se mostraron cómplices frente a cámara y, sobre el cierre, protagonizaron un beso apasionado que rápidamente se viralizó en redes sociales.



En medio de la repercusión, el conductor respondió a un mensaje que le consultaba sobre la relación y sorprendió con su sinceridad al admitir que desconocía el romance hasta ese momento.

“Marce querido, qué lindo tener a una hija enamorada. ¿Sensaciones?“, le preguntó el periodista Juan Etchegoyen en Twitter. ”No me contó nada. Solo vi el stream con Tommy anoche”, respondió Marcelo, dejando en evidencia que la confirmación también lo tomó por sorpresa.

