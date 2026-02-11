Corrientes: detuvieron al líder de una banda dedicada a la venta de vehículos robados

La Policía de Corrientes detuvo este martes en Curuzú Cuatiá a un joven de 25 años acusado de liderar una banda de venta de motos y autos robados. Según fuentes oficiales, el hombre también se encargaba de elaborar documentación falsa para los compradores.

El operativo incluyó más de 40 policías que realizaron una serie de allanamientos en domicilios y talleres de la ciudad. En uno de los procedimientos que comenzaron el lunes, ya se habían secuestrado varias motocicletas, centenares de repuestos y un automóvil.

Detención

Si bien el operativo del lunes generó el despliegue de decenas de policías, el principal sospechoso había logrado escapar y refugiarse en la casa de un amigo.

Por tal motivo, el juez de garantías de Curuzú Cuatiá, Martín José Vega, autorizó cuatro nuevas órdenes de allanamiento. En uno de los cateos, en un domicilio del barrio 150 Viviendas, se detuvo al hombre de 25 años, señalado como el líder de la organización. Además, se secuestró una réplica de pistola calibre 9 milímetros.

La causa

La investigación se inició en 2025, tras la recuperación de más de diez motocicletas de alta cilindrada con pedido de secuestro por robos agravados en Buenos Aires. Según las pesquisas, la banda trasladaba los vehículos desde el centro del país hacia el litoral norte.

Durante los operativos de esta semana, se incautaron específicamente una Yamaha de 125 cc, una Honda Tornado 250 y un Peugeot 307 gris, todos con pedidos de secuestro vigentes.