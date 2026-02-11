Boca sigue en negociaciones por Edwuin Cetré y busca un nuevo acuerdo con Estudiantes

La llegada de Edwuin Cetré a Boca quedó en pausa luego de que surgieran diferencias en la interpretación de su revisión médica. El delantero colombiano se reintegrará a los entrenamientos de Estudiantes este miércoles, mientras que en el Xeneize mantienen la intención de reflotar la negociación.

Ambos clubes habían acordado una revisión médica privada para aclarar la condición física del jugador antes de cerrar la operación. En esa instancia, un problema en una de sus rodillas generó dudas en el cuerpo médico de Boca, lo que frenó la transferencia.

No está caído

Desde La Ribera aseguran que siguen interesados en concretar el pase, considerado prioritario en la prórroga del mercado de pases. Inicialmente, el club estaba dispuesto a pagar alrededor de 5 millones de dólares por el 100% del pase (tres millones iban a Estudiantes). Ahora, buscan renegociar por una cifra menor.

Si Estudiantes acepta revisar los montos y ajustar la operación, el traspaso de Cetré podría concretarse. Con el DIM, dueño del 50% de la ficha, y el jugador ya alineados, el nuevo acuerdo dependerá del diálogo entre Juan Román Riquelme y Juan Sebastián Verón.

El antecedente de la frustrada transferencia a Athletico Paranaense y esta nueva discrepancia médica podrían dar cierta ventaja a Boca, aunque Estudiantes también juega con el factor tiempo: el Xeneize obtuvo 10 días extras para incorporar jugadores por la operación de Rodrigo Battaglia. El plazo vence este fin de semana.

Con información de TyC Sports.