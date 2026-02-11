Valdés anunció el avance del puerto de Lavalle para potenciar la producción

Durante el acto por el 163° aniversario de Lavalle, el gobernador Juan Pablo Valdés anunció la decisión de avanzar en la construcción de un nuevo puerto local, una obra orientada a mejorar la logística, facilitar la salida de la producción y promover el empleo en la región.

Proyecto estratégico para la microrregión

El mandatario ubicó a Lavalle dentro de un esquema de crecimiento compartido con Bella Vista, Santa Lucía y Goya.

“Lavalle integra una microrregión junto a Bella Vista, Santa Lucía y Goya. Trabajaremos para que la logística de calidad aporte desarrollo y puestos de trabajo para todos”, afirmó Valdés ante la comunidad.

El proyecto apunta a consolidar un polo productivo en un área con fuerte actividad hortícola.

Obras en marcha para fortalecer la infraestructura

Además del plan portuario, el Ejecutivo provincial repasó intervenciones en la zona, entre ellas:

La inauguración del Centro de Atención Primaria de la Salud (Caps) en Puerto Viejo.

Programas habitacionales .

Mejoras en la red de iluminación pública.

Obras de pavimentación y conectividad vial para favorecer el traslado de la producción.

Acompañamiento municipal

El intendente Hugo Perrota calificó la visita del gobernador como un “hecho histórico” y señaló que el crecimiento local responde a una planificación articulada.

El jefe comunal destacó el impacto de las obras de infraestructura básica iniciadas en la gestión anterior y continuadas por el actual gobierno, orientadas a mejorar los servicios esenciales y la conectividad.

Infraestructura esperada por el sector productivo

Perrota coincidió en la importancia de concretar el puerto multimodal, considerado una infraestructura necesaria por productores hortícolas y arroceros para reducir costos de transporte y mejorar la competitividad en mercados nacionales e internacionales.

Desarrollo con articulación institucional

Valdés sostuvo que el desarrollo responde a metas compartidas entre Provincia, municipios e instituciones.

Según indicó, el objetivo es consolidar el polo industrial para que los jóvenes de Lavalle puedan acceder a oportunidades laborales en su lugar de origen.