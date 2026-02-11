Lavalle suma infraestructura rural con inversión provincial de $145 millones

El Gobierno de Corrientes inauguró el nuevo predio ferial de la Sociedad Rural del departamento Lavalle, una obra destinada a fortalecer la producción y mejorar las condiciones sanitarias, logísticas y laborales del sector. La inversión total fue de 145 millones de pesos.

Una obra para el desarrollo productivo

El ministro de Producción, Walter Chavez, acompañó al gobernador Juan Pablo Valdés junto a intendentes del departamento, el presidente de la Sociedad Rural, José Soto, miembros de la comisión directiva y productores.

El funcionario destacó que el espacio “es el resultado del trabajo conjunto de los productores y de una decisión política concreta de invertir en el campo correntino, promoviendo la cercanía con el productor y el trabajo público-privado".

Además, señaló que la infraestructura cuenta con el acompañamiento del Gobierno provincial y se enmarca en una política de contacto permanente con instituciones vinculadas al desarrollo.

Impacto en la cuenca del río Santa Lucía

Chavez remarcó que en la cuenca del río Santa Lucía existe una importante diversidad productiva y sostuvo que la obra contribuirá al crecimiento de la ganadería.

Recordó también que, cuando comenzó el proyecto de creación de la Sociedad Rural de Lavalle, se instaló el Destacamento del Priar para reforzar la seguridad en el tránsito del ganado, estructura que ahora se complementa con el nuevo predio.

Un departamento con perfil productivo

El departamento Lavalle cuenta con más de 104.000 cabezas de ganado, seis localidades integradas y actividades vinculadas a la agricultura, molinos arroceros, citricultura y forestación.

Según indicaron, el predio busca acompañar y potenciar a estos sectores, ofreciendo instalaciones acordes para el desarrollo de actividades provinciales.

Finalmente, Chavez afirmó que se trata de “un departamento pujante” y consideró que la obra será un complemento para el crecimiento ganadero, al tiempo que aseguró que el Gobierno provincial continuará acompañando al sector.