Manifestación con impronta política frente al Municipio

Este martes se llevó adelante una manifestación frente a la Municipalidad por un reclamo puntual. Pero desde la comuna informaron que "la marcha tuvo como referente visible a Juan Augusto Frías, ex candidato a concejal por el espacio “Limpiar Corrientes”, alineado a Germán Braillard Poccard".

"Si bien el planteo partía de un reclamo puntual, la situación tomó expresiones de carácter político_, aseguraron

"El Municipio continúa trabajando con normalidad, atendiendo a los vecinos y cumpliendo con la agenda prevista", agregaron.

"Los canales institucionales permanecen abiertos para cualquier planteo formal, entendiendo que el diálogo y las vías correspondientes serían el camino adecuado para canalizar los reclamos", recordaron.