Itatí presentó la peña "Ballet Los del Pueblo" para el próximo fin de semana largo

La 5ª Peña Folclórica “Ballet Los del Pueblo” fue presentada este miércoles en Casa de Gobierno y se realizará el próximo domingo en la localidad de Itatí, con una propuesta que combina cultura y turismo.

Evento frente a la Basílica

La actividad tendrá lugar frente a la Basílica de Itatí y contará con un festival artístico junto a un concurso de zapateo.

Desde la organización destacaron que la jornada se desarrollará en un contexto de alta concurrencia de visitantes, tanto durante los fines de semana como en días hábiles de la temporada de vacaciones.

Apuesta al turismo local

El intendente Francisco Romero expresó su entusiasmo por el lanzamiento y señaló que la iniciativa busca consolidarse como una alternativa para quienes aún no definieron dónde pasar el próximo fin de semana largo.

Además, sostuvo que el municipio orienta su trabajo hacia el sector turístico al considerarlo “un motor de la economía de nuestra localidad”.

Impacto en la economía

Romero remarcó la importancia estratégica de este tipo de eventos al afirmar que gran parte de la fuente laboral en Itatí depende “pura y exclusivamente del turismo”, por lo que celebró la actual afluencia de visitantes.