Corrientes: un hombre intentó apuñalar a un policía en la vía pública y fue detenido

Un sargento de la Policía de Corrientes resultó herido en la mano tras un ataque con cuchillo en la vía pública. El incidente ocurrió el martes 10, cerca del mediodía, cuando personal de la Comisaría Vigésima solicitó apoyo por vía del 911.

Tras el pedido de colaboración, móviles de la Comisaría Decimocuarta se dirigieron al lugar. Al llegar, encontraron al sargento ayudante Rivarola, quien había reducido a un hombre de 67 años identificado como Pablo B., acusado de atacar a los policías con un arma blanca.

El cuchillo fue secuestrado tras una revisión de seguridad realizada en presencia de testigos, quienes filmaron el procedimiento.

El detenido fue trasladado hasta la Comisaría Vigésima bajo custodia del sargento Rivarola. No se registraron heridos de gravedad y todos los procedimientos se hicieron bajo la fuerza mínima necesaria.