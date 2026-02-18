Corrientes: allanamientos en el caso de la banda que vende autos robados de Buenos Aires

Curuzú Cuatía está en vilo debido a la investigación sobre una banda que vende autos robados de Buenos Aires. Este miércoles se realizaron allanamientos que terminaron en secuestro de vehículos y dos personas detenidas.

El operativo fue realizado por personal de la División de Investigación Criminal, con intervención de la Fiscalía encargada del caso. Es así que este miércoles se realizaron nuevos allanamientos que se suman a los de la semana pasada.

Nuevo operativo, más detenciones

Tras el procedimiento de este miércoles se detuvo a dos personas, una mujer que tiene arresto domiciliario y un hombre que aunque recuperó su libertad, está ligado a la causa.

Además, se secuestró un automóvil marca Chevrolet, modelo Corsa y una motocicleta marca Honda de 250 cc.

Los vehículos secuestrados fueron puestos a disposición de la Justicia y fueron trasladados a la comisaría correspondiente a fin de continuar con las diligencias del caso, mientras no se descarta la realización de nuevos allanamientos.

Captura del líder

Durante las acciones pasadas se capturó al líder de la organización, identificado como R.A., que se dedica a vender en Curuzú Cuatía, y zonas aledañas, vehículos a precios tentadores.

El operativo incluyó más de 40 policías que realizaron una serie de allanamientos en domicilios y talleres de la ciudad. En uno de los procedimientos que comenzaron el lunes pasado, ya se habían secuestrado varias motocicletas, centenares de repuestos y un automóvil.