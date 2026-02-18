¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Cine Regional Juan Pablo Valdés Paritaria docente
Ciudad

Más de 100 mil personas en el cierre de los Carnavales Barriales de Corrientes

La edición 2026 culminó tras seis noches itinerantes en distintos barrios. Participaron 27 comparsas y agrupaciones ante un amplio marco de público.

Por El Litoral

Miércoles, 18 de febrero de 2026 a las 12:02

Los Carnavales Barriales 2026 tuvieron su cierre el martes por la noche en la avenida Costanera Sur, luego de seis jornadas itinerantes que convocaron a más de 100 mil personas en distintos puntos de la ciudad.

En total participaron 27 comparsas, agrupaciones musicales y humorísticas, máscaras sueltas y más de 2.000 comparseros, en una propuesta que combinó cultura popular y movimiento económico.

Seis noches en distintos barrios

Desde el 27 de enero, el corsódromo itinerante recorrió los barrios Industrial, 17 de Agosto, Juan de Vera, Mil Viviendas, Bañado Norte y culminó en la Costanera Sur.

La propuesta volvió a consolidarse como una manifestación cultural inclusiva, con participación de vecinos de todas las edades y presencia de turistas.

Balance municipal

El intendente Claudio Polich destacó la importancia de la fiesta y remarcó que el carnaval barrial “es parte de la identidad de los barrios de la ciudad”, al tiempo que aseguró que continuarán apostando a su desarrollo.

También valoró el trabajo de los comparseros y el acompañamiento de los agentes municipales en materia de salud, seguridad y tránsito para garantizar el normal desarrollo de cada jornada.

Impacto económico y cultural

Desde el municipio señalaron que cada noche generó movimiento para emprendedores y vecinos, impulsando la economía local.

La secretaria General, Florencia Ojeda, resaltó el acompañamiento del público en cada barrio y destacó el trabajo articulado para sostener un espacio seguro y familiar.

Por su parte, la secretaria de Cultura y Educación, Keren Anderson, indicó que la propuesta acerca la fiesta a todos los vecinos y que las tareas vinculadas a la confección de trajes, música y gastronomía aportan al desarrollo económico de la ciudad.

De esta manera, la edición 2026 cerró con una amplia convocatoria y ratificó el lugar de los carnavales barriales dentro del calendario cultural de Corrientes.

