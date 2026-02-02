Valdés llevará a Nación planteos por industria, empleo y la deuda con Corrientes

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, habló de diferentes temas de importancia para la provincia, su reunión con Santilli y los planteos que se realizaron para gestionar con Nación.

El mandatario dijo que el objetivo de su gestión es “industrializar la provincia y generar puestos de trabajo para nuestra gente”.

Así mismo, hizo referencia al caso Alal, empresa textil que días atrás cerró sus puertas. “Justamente el lunes vamos a gestionar en Nación junto al Ministro de Economía, Luis Toto Caputo, donde vamos a plantear cuestiones no solamente de la industria textil, sino también de la industria forestal y yerbatera", dijo

El mandatario es consciente del contexto que vive la industria nacional, pues agregó que “hay variables de la macroeconomía que no podemos manejar y la apertura de las importaciones es lo que más afecta a la industria textil, de la cual tenemos un número importante de trabajadores registrados en ella”, dijo Valdés en entrevista en Radio Dos.

Reunión clave en Buenos Aires

El mandatario adelantó que en el encuentro del próximo lunes 9 de febrero “vamos a llevar diferentes planteos de qué y cómo podemos trabajar, y contar al ministro cuál es nuestra política de parques industriales”.

Además, enumeró la postura de la provincia para la generación de emprendimientos, pues “cobramos cero impuesto a la industria”, y agregó que “la tasa municipal acá en Corrientes es escasa o nula en algunos municipios”, dando a entender que “siempre se está apoyando a la construcción de nuevas empresas y empleo”.

Importaciones y la protección a la industria nacional

El mandatario fue consultado sobre la apertura a las importaciones sin ningún tipo de condicionamiento, lo que repercute en una empresa de referencia como es Mercado Libre. “Entiendo que tenemos hay que trabajar en ese tema, pero también entiendo que la cadena de costos en la Argentina también hay que mirarla de cerca”, y continuó diciendo que “la cadena de comercialización se va sobrecargando y termina con un precio fuera de lista”.

Valdés reflexionó que “la Argentina todavía necesita un proceso para terminar de industrializarse”, y agregó que “nosotros queremos competir, pero nuestra materia prima todavía necesita industrialización” y mencionó una “ley que permita importar máquinas que nos permitan la industrialización”.

La visita de Santilli

El gobernador fue consultado sobre lo que dejó la visita del ministro del Interior, Diego Santilli la semana pasada. “Lo pusimos cara a cara con nuestros ministros y secretarios para mostrarle lo que nosotros tenemos con respecto a compensación de cajas. Estuvimos hablando de tarifas eléctricas con el interventor de la Dpec”.

Además, agregó que hablaron del segundo puente y adelantó que el miércoles viajará a Buenos Aires junto a una delegación para “darle celeridad a este proceso”, sobre los temas que plantearon frente a Santilli.

Por otro lado, Valdés contó que “Nación tiene una deuda importante con Corrientes y que ”como manera de compensación, se desea adquirir terrenos fiscales para que la provincia pueda explotarlos". Así nombró el Regimiento, el puerto y otros inmuebles “que la provincia los quiere como pago, como compensación”.

“De consenso fiscal nos deben 37 mil millones de pesos y de ahí deberíamos ver cuánto valen los terrenos que para nosotros son importantes”, y mencionó que aún se debe llegar a un punto de negociación para compensar la deuda.

Vínculos con Nación

Sobre la relación con Nación, Valdés dijo que “en este punto hay que dialogar, uno no puede confrontar cuando todavía no se han generado problemas. Tenemos un punto de partida muy claro, que es defender el interés de los correntinos, de la provincia y del gobierno”.

“Hoy tenemos que marcar cuál es nuestro camino y posición y a partir de ahí trabajar”, dijo el gobernador sobre cómo se vincula con el gobierno de Javier Milei.

“Hay que entender que el presidente tiene su agenda, tiene sus funciones”, así como sus ministros, por eso mismo apuestan por la gestión y trato con Santilli. Sobre su encuentro, fue consultado sobre el apoyo correntino a la reforma laboral que planifica tratar el gobierno nacional en sesiones extraordinarias.

“Aprovechamos para evacuar dudas y plantear algunas situaciones que se avizoran con la reforma laboral”, y agregó que “no es cualquier reforma, porque están los derechos de los trabajadores involucrados, por eso tenemos que tener planteos y respuestas”.

Valdés dijo que tanto trabajadores como empresas y asociaciones le plantean su preocupación, pues “se van a ver afectadas con la reforma” y buscan “poder entender cómo va a funcionar”.

“En esta ley está implicado algo impositivo que es una baja de impuestos a las ganancias porque no solamente afecta al gobierno, sino también a las municipalidades”. Es que Nación no aclaró cómo compensarían esa quita de ingreso para las provincias. Valdés continuó diciendo que “en principio, mientras no sea coparticipación, hace ruido", mostrandose cauto ante la situación.