Se confirmó la lesión de Lo Celso y se perderá la Finalissima con la Selección Argentina

El mediocampista Giovani Lo Celso sufrió una lesión muscular, según anunció Real Betis este martes, y en España aseguran que tendrá para dos meses de recuperación, por lo que se perdería la Finalissima que jugará la Selección Argentina ante España, programada para el 27 de marzo en Qatar.

Según comunicó el conjunto andalúz, el futbolista de 29 años padece una "lesión miotendinosa proximal de grado moderado del recto anterior de su muslo derecho a consecuencia de una acción fortuita que sufrió en el encuentro ante el PAOK", disputado el pasado 22 de enero, cuando duró solo cinco minutos en cancha.

A su vez, desde la institución remarcaron que su regreso a las canchas no tiene fecha establecida y dependerá de cómo evolucione el proceso. No obstante, en el país europeo ya preven que no será antes de los dos meses.

El encuentro por el título entre ambas selecciones será a fines de marzo, meses antes del comienzo de la Copa del Mundo 2026 que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá, pero Lionel Scaloni ya recibió su primera mala noticia por Lo Celso. Además, días atrás también se lesionó Nicolás Tagliafico, aunque llegaría sin inconvenientes.

Si bien fue parte de todo el proceso del entrenador en la Albiceleste, Lo Celso se perdió el Mundial de Qatar por una lesión muscular. Tuvo revancha en la Copa América 2024, en la que fue campeón, y se prepara para decir presente en esta edición después de un 2025 en el que fue habitualmente citado al seleccionado, pero también se perdió algunas fechas FIFA por distintas lesiones.

Ahora la atención del surgido en Rosario Central estará puesta en volver a las canchas lo más pronto posible para estar a disposición de cara al choque con España, que también tiene a varios jugadores entre algodones. Mientras tanto, Scaloni deberá empezar a evaluar otras alternativas por si no llega.

TyC Sports