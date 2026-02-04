Seguridad vial: más de 12 mil conductores fueron sancionados en enero

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (Ansv) controló 537.019 vehículos en todo el país y aplicó un total de 12.474 sanciones a conductores durante enero. Entre ellas, 2.002 casos correspondieron a alcoholemias positivas, una de las principales causas de siniestros viales graves.

El informe

También se detectaron más de 2000 vehículos que circulaban sin la Revisión Técnica Obligatoria (RTO). Del mismo modo, 1433 conductores fueron sancionados por no utilizar el cinturón de seguridad, 1375 por faltas de documentación, 899 por no tener patentes y 292 por excesos de velocidad.

Como consecuencia de estas infracciones, se retuvieron 3.493 licencias de conducir y 752 vehículos.

Los operativos se realizaron de manera diaria en 39 puntos estratégicos distribuidos entre rutas nacionales y provinciales, autopistas y accesos a destinos turísticos, coordinados con provincias y municipios.

El test de alcoholemia más elevado se registró en Corrientes y fue de 3,05 g/l.

Resumen de los controles de la Ansv en enero: