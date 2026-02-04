Corrientes: 183 demorados en la tercera noche de los Carnavales Barriales

Durante la tercera noche de los Carnavales Barriales de Corrientes, la Policía demoró a 183 personas en el barrio 17 de Agosto. Los procedimientos formaron parte de los operativos de seguridad y prevención.

Demorados

Las demoras se produjeron por escándalos, disturbios en la vía pública y molestias a terceros durante el desarrollo de la fiesta barrial. Entre los hechos registrados, un hombre provocó daños en el blindex de una panadería luego de caer en estado de ebriedad.

Además, entre los detenidos se encontraba un hombre que tendría pedido de captura vigente. Los otros demorados recuperaron su libertad de forma paulatina.

Los operativos policiales se llevaron a cabo con el objetivo de garantizar la seguridad de los vecinos y el normal desarrollo de las actividades del evento cultural.