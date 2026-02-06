Guerra de Ucrania: murió un argentino tras un ataque ruso con drones y misiles

Murió un argentino que combatía en la guerra de Ucrania. Se trata de Cristian Airala, de 27 años y oriundo de Misiones, quien integraba una unidad de asalto que fue alcanzada por un ataque ruso con drones y misiles en la región de Járkiv, en el noreste del país.

Airala, conocido en el frente con la chapa de guerra “Machete”, contaba con experiencia en el Ejército Argentino. Se había formado como instructor de tiro, según confirmaron compañeros y allegados.

El ataque se produjo cerca del frente de batalla, en un sector donde se registran enfrentamientos cuerpo a cuerpo entre las fuerzas ucranianas y rusas. Testigos indicaron que la unidad avanzaba hacia el área asignada cuando fue detectada y atacada con drones, seguido de una ofensiva con misiles.

Las condiciones en el frente son extremas: las temperaturas oscilan entre los 20 y 30 grados bajo cero, lo que complica las operaciones y aumenta el riesgo sanitario para los combatientes. La unidad de Airala estaba integrada por voluntarios de distintos países de América Latina, entre ellos argentinos, colombianos, paraguayos y brasileños.

Casos anteriores

La muerte de Airala se suma a una lista creciente de argentinos fallecidos desde el inicio de la invasión rusa hace más de tres años y medio.

En octubre pasado, tres argentinos murieron durante un ataque ruso en la región de Sumy: José Adrián Gallardo, Ariel Achor y Mariano Franco, todos voluntarios asignados a unidades de asalto. Meses antes, Emmanuel Vilte falleció tras participar de la contraofensiva ucraniana en el este del país.

Los argentinos que se alistan en Ucrania lo hacen como voluntarios oficiales en las fuerzas armadas. Generalmente, son asignados a unidades de asalto, consideradas entre las más expuestas del frente.

Con información de TN.