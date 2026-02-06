Becaria de la Unne descubrió ubicación inusual de proteína clave en el cáncer de ovario

Una becaria de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) detectó una ubicación inesperada de la proteína HER2 en el cáncer de ovario. Se trata de un avance que podría aportar a la investigación sobre la progresión de esta enfermedad.

Sofía Perrin Turene, estudiante de Medicina y becaria del Programa de Estímulo a las Vocaciones Científicas (EVC – CIN), encontró que la HER2 se expresa principalmente en el núcleo de las células tumorales. Su presencia en la membrana celular, lo habitual en otros cánceres, es mucho menor.

Implicancias del hallazgo

El cáncer de ovario registró 2.191 casos nuevos en Argentina durante 2022, con una mortalidad de 1.420 casos. Las proyecciones indican que para 2045 los casos podrían aumentar un 40,2% y la mortalidad un 46,2%, lo que situaría al país en el cuarto lugar de América Latina en incidencia.

La HER2 pertenece al grupo de receptores ErbB, proteínas que transmiten señales desde el exterior al interior de la célula y regulan procesos como la división y la supervivencia celular. Su presencia en tumores suele asociarse con desarrollo del cáncer y resistencia a tratamientos de quimioterapia.

El estudio de Perrin Turene determinó que solo en un 4% de los casos HER2 se detecta en la membrana celular, mientras que aparece en el núcleo en un 38% de los casos analizados. Esta localización nuclear podría estar vinculada con la activación de mecanismos que favorecen la progresión del cáncer.

En otros tipos de cáncer, como el de cuello uterino, HER2 se encuentra en la membrana y se asocia con resistencia a tratamientos. No existen estudios previos sobre su expresión nuclear en este tipo de cáncer, lo que hace que el hallazgo de la becaria sea especialmente relevante para futuras investigaciones y posibles estrategias terapéuticas.

Con información de Medios Unne.