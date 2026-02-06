Marixa Balli confrontó en LAM a Estaban Mirol, quien abandonó el móvil en vivo

La pantalla de LAM ardió este jueves con el nuevo round entre Marixa Balli y Esteban Mirol, quienes cruzaron en un ida y vuelta cargado de reproches históricos, y que terminó con el periodista abandonado en vivo el móvil.

El conflicto estalló por la vinculación de la exvedette con la feria "La Salada", tema que Mirol había tratado previamente en un intento de relativizar la crisis que sufre la industria textil, y que Balli consideró un ataque personal y profesional. La exvedette viene siendo noticia luego de lamentar el cierre de sus locales.

Balli, visiblemente molesta, frenó en seco al periodista cuando este intentó minimizar su postura. "Yo tuve local en La Salada y me hago cargo. No defiendo absolutamente nada, hablo de mi postura y de lo que yo transité", disparó la panelista.

La discusión subió de tono cuando Mirol mencionó términos como "corrupción" y "droga", a lo que Balli respondió de forma tajante: la bailarina, visiblemente molesta, le recriminó haberla metido en un "puterío" del que ella no formaba parte.



"¿Quién estuvo ahí? ¿Vos o yo? ¡Silencio!", arremetió Balli mientras Mirol intentaba dar su versión. La panelista recordó que se bancó "tres años de investigación" judicial por su trabajo en el predio y que tiene "los ovarios bien grandes" para defenderse.

El punto de no retorno llegó cuando Mirol, al verse sobrepasado por los argumentos de Balli, decidió abandonar la comunicación. Ante los gritos de "mentiroso total" por parte de Marixa, el periodista simplemente soltó un "no supiste qué decirme, chau".

Acto seguido, el periodista y exparticipante de MasterChef Celebrity se quitó el equipo de audio y se retiró de la habitación donde realizaba el móvil, dejando al conductor Ángel de Brito y al resto de las "angelitas" en absoluto asombro.

"Nunca me pasó que me abandonen un móvil así", comentó De Brito mientras la cámara mostraba la silla vacía del periodista. "¿Qué sos, Carmen Barbieri ahora?", ironizó

