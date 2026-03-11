Valdés participó de reuniones con empresarios e inversores en Nueva York

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, participó este miércoles de una nueva jornada de la Argentina Week que se desarrolla en Nueva York, donde mantuvo reuniones con empresarios, inversores y referentes del sector financiero internacional.

Las actividades incluyeron un encuentro en la sede del Bank of America, en el que participaron gobernadores argentinos, directivos de compañías y equipos técnicos de inversores globales interesados en analizar oportunidades de desarrollo en el país.

Intercambio con el sector financiero internacional

Durante la jornada también estuvieron presentes el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, y el vocero presidencial Manuel Adorni, quienes acompañaron a los mandatarios provinciales en las distintas reuniones con representantes del sector financiero.

En el encuentro se analizaron estrategias vinculadas al desarrollo productivo, tecnológico y financiero en las provincias argentinas, con el objetivo de mostrar el potencial de las economías regionales y generar nuevas oportunidades de inversión.

A través de sus redes sociales, Valdés destacó la importancia del intercambio con inversores internacionales para impulsar el crecimiento económico de las provincias.

“Intercambiamos estrategias implementadas en tecnología, producción y finanzas, y las posibilidades de desarrollo que tenemos en las provincias”, expresó el mandatario correntino al referirse a las reuniones mantenidas durante la jornada.

Agenda con foco en inversiones

La participación de Corrientes en Argentina Week forma parte de una agenda orientada a promover inversiones y fortalecer vínculos con el sector privado internacional, en un evento que reúne a gobernadores, empresarios e inversores interesados en conocer las oportunidades productivas del país.

El encuentro, que se desarrolla en Nueva York, convoca a referentes del ámbito político y económico para debatir sobre el potencial de crecimiento de la Argentina y las posibilidades de financiamiento e inversión en distintos sectores estratégicos.