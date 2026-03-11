Presuntos cazadores amenazaron al dueño de un campo en Corrientes

En campos de Ituzaingó, el dueño de un campo fue amenazado por presuntos cazadores furtivos que deambulaban en su propiedad, lo cual derivó en una denuncia y allanamiento con el secuestro de arma de fuego.

Todo comenzó tras la denuncia de un productor rural del paraje San Borgita, quien manifestó que mientras recorría el fondo de su campo sorprendió a tres hombres dentro de su propiedad portando elementos de caza y una escopeta doble caño. Al pedirles que se retiraran, los desconocidos reaccionaron de manera agresiva, insultándolo y avanzando hacia él.Ante esta situación, una comisión de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Ituzaingó se dirigió al lugar para realizar averiguaciones y reunir datos que permitieran avanzar con la investigación. Con las pruebas recolectadas se solicitó una orden de registro y allanamiento, que finalmente arrojó resultado positivo.

Durante el procedimiento se logró secuestrar cuchillos, machetes, chuzas y una escopeta doble caño de fabricación casera, presuntamente utilizados para la actividad ilegal.La investigación continúa bajo la órbita de la Unidad Fiscal Rural y Ambiental de Ituzaingó, a cargo del Dr. Eugenio R. Balbastro.