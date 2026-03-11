“El ajuste lo paga la política, jaja”, el posteo de Villarruel contra Adorni

En medio del clima de extrema tensión con la Casa Rosada, la vicepresidenta Victoria Villarruel compartió en sus redes sociales un posteo crítico contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante la polémica que se generó luego de que se conociera que sumó a su esposa a la comitiva oficial durante el viaje del presidente Javier Milei a Estados Unidos.

"El ajuste lo paga la política, jaja", señala el mensaje que la titular del Senado replicó como una historia en su cuenta de Instagram, donde se puede ver un video en el que Adorni intenta defender el viaje de su mujer en el avión presidencial.

El mensaje que compartió Villarruel tiene una fuerte carga irónica sobre el ajuste fiscal del Gobierno y se da en medio de las tensiones internas dentro del oficialismo, así como del debate por el alcance de las medidas de recorte impulsadas por la administración nacional.

Adorni y su pareja, de viaje con los recursos del Estado

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reconoció que su esposa viajó junto a la comitiva de Javier Milei en el avión presidencial a Nueva York luego de que la oposición cuestionara el uso de recursos públicos por parte de familiares de funcionarios.

"Es mi mujer, es mi compañera de vida, iba a viajar conmigo, pagó su pasaje, 5.345 dólares con fecha de 26 de febrero, después por el cambio de agenda, Presidencia la invita a subirse conmigo sino no nos íbamos a encontrar. No le gastamos ni un peso al Estado", enfatizó Adorni en declaraciones a A24.

En esa línea, el funcionario nacional insistió: "Vengo una semana a deslomarme como todos los que vienen acá a Nueva York. Yo quería que mi esposa me acompañe, es mi compañera de vida, es la que me da una mano acá, más allá de que ella en paralelo iba a venir porque tenía una actividad, pero no le sacamos un peso al Estado".

Tensiones

Las tensiones entre la titular del Senado y la Casa Rosada no son nuevas, por lo que no sorprendió que durante la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso, el pasado 1 de marzo, el saludo entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta volvió a ser distante como cada vez que se cruzaron en el Parlamento.

Al día siguiente de la apertura de sesiones, Adorni aprovechó una entrevista con radio El Observador para sacar de plano a Villarruel: "No hay ninguna chance de volver a tener relación con la vicepresidenta, pero porque no es parte del Gobierno, no es parte de la gestión, no es parte de las decisiones".

Al visitar este miércoles Expoagro, donde habló brevemente con los medios de comunicación durante su ingreso, Villarruel evitó hablar sobre su relación con el Presidente: "No tiene importancia".

"Las internas son de la vieja política", consideró.

"No creo que hoy tenga que hablar de eso. Entiendo que este tipo de temas de esta novela le permiten al periodismo continuar hablando de algo que hoy no tiene importancia", enfatizó la titular del Senado, quien afirmó que "el campo es parte de nuestra identidad" al explicar su presencia en la exposición.

“Hay que apoyar a todos los sectores que generen empleo. A todos”, sostuvo.

Finalmente, relativizó las especulaciones electorales y evitó confirmar una posible postulación al señalar que “ninguno de estos temas son relevantes” cuando fue consultada sobre si buscará ser candidata el año próximo.

(Con información de Clarín)

