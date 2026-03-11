El nuevo líder supremo de Irán está "levemente herido" pero activo

El recién nombrado líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, resultó levemente herido pero continúa operando, dijo un funcionario iraní a Reuters el miércoles después de que la televisión estatal lo describiera como herido de guerra.

Los iraníes no han visto a Jamenei ni han emitido ninguna declaración o mensaje público desde su elección el domingo por una asamblea clerical y se rumorea ampliamente que ha resultado herido en los ataques israelíes y estadounidenses.

Considerado un partidario de línea dura cercano al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica , Jamenei era el principal candidato para suceder a su padre, el ayatolá Ali Jamenei, quien murió en la primera ola de ataques el 28 de febrero.

El funcionario no dio detalles sobre cuándo resultó herido Khamenei ni por qué no había hecho ninguna declaración pública desde su nombramiento.

Los primeros ataques aéreos de la guerra tenían como objetivo decapitar a los líderes de Irán y, además de su padre, mataron a la madre, la hermana y la esposa de Jamenei, dijo la televisión estatal.

"Su Eminencia el Ayatolá Seyyed Mojtaba Jamenei es hoy el heredero de la sangre de su padre mártir, su madre mártir, su hermana mártir y su esposa mártir", leyó un presentador de noticias en la televisión estatal, utilizando los títulos completos y honoríficos de Jamenei.

"Él, que es un janbaz de la Guerra de Ramadán, hereda el camino de los mártires orgullosos y firmes de esta tierra", agregó el presentador, usando un término iraní para un veterano herido, y el nombre que los funcionarios iraníes le han dado al conflicto actual porque está sucediendo durante el mes de ayuno del Islam.

La evaluación de inteligencia de Israel es que Jamenei resultó levemente herido y es por eso que no ha sido visto en público, dijo a Reuters un alto funcionario israelí.

El nuevo líder supremo fue impulsado con un amplio apoyo de la Guardia Revolucionaria , dijeron fuentes a Reuters.

Jefe de la oficina de su padre, conocida en persa como el beyt, ha desempeñado un papel directo en la gestión del Estado iraní durante años. Sin embargo, no es muy conocido entre los iraníes comunes, ya que ha pronunciado pocos discursos públicos o apariciones en el pasado.

(Con información de Reuters)