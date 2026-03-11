Chaco: detuvieron a “Malvavisco”, un peligroso delincuente que tenía pedido de captura

Efectivos de la Policía del Chaco detuvieron a un delincuente de 24 años conocido como “Malvavisco” por ser, según sus allegados, “malvado y bizco” quien tenía un pedido de captura vigente por un robo. Lo capturaron en la localidad de Puerto Tirol.

El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría de Puerto Tirol, que se encontraba desarrollando tareas de prevención y controles de identificación en la calle. Durante uno de estos operativos, los agentes interceptaron al sospechoso para verificar sus datos personales y antecedentes.

Al consultar la información en el Sistema de Gestión Biométrica (SIGEBI), confirmaron que sobre el joven pesaba una orden de detención vigente por una causa caratulada como “supuesto robo”, con intervención de la Fiscalía Penal N° 6 de Resistencia.

Tras confirmar el requerimiento judicial, los efectivos llevaron adelante su detención y dieron intervención inmediata a la Fiscalía en turno N° 10 de Resistencia.

Desde la fiscalía se ordenó que el implicado sea notificado formalmente de su detención y luego trasladado a la unidad policial, donde quedó alojado a disposición de la magistratura interviniente.

Desde la fuerza provincial indicaron a medios locales que el detenido contaría con antecedentes y señalaron que en el ámbito barrial era conocido como “Malvavisco, el azote del barrio Timbó”.

TN