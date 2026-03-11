Rescataron a un perro que cayó en la profundidad de un pozo en Corrientes

Una mujer advirtió este miércoles a la mañana que un perro había caído en la profundidad de un pozo ubicado en la intersección de calles Sarmiento y Entre Ríos de la ciudad de Ituzaingó y ante la desesperación, pidió ayuda a las autoridades.

Efectivos deSegún detallaron, cerca de las 7:30, una ciudadana identificada como Amanda Loik alertó telefónicamente sobre lo sucedido con el animal atrapado, y pedía ayuda ante la impotencia de poder ayudarlo.

Posteriormente, el perro fue examinado y asistido por la médica veterinaria policial, subcomisario Silvia Teresa Sánchez, quedando al resguardo del personal policial hasta que se presente su propietario.