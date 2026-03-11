Rescataron a un perro que cayó en la profundidad de un pozo en Corrientes

Una mujer advirtió este miércoles a la mañana que un perro había caído en la profundidad de un pozo ubicado en la intersección de calles Sarmiento y Entre Ríos de la ciudad de Ituzaingó y ante la desesperación, pidió ayuda a las autoridades.
Efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de esa ciudad en un rápido despliegue se ingeniaron para el rescate del animal cuya vida corría peligro en el oscuro hoyo.
Según detallaron, cerca de las 7:30, una ciudadana identificada como Amanda Loik alertó telefónicamente sobre lo sucedido con el animal atrapado, y pedía ayuda ante la impotencia de poder ayudarlo.
En respuesta una comisión policial a cargo del oficial subayudante Carlos Piriz acudió rápidamente donde uno de los policías rurales bajó con escalera, cuerdas, arnés y todas las medidas de seguridad adecuadas, para rescatar con vida al can asustado.
Posteriormente, el perro fue examinado y asistido por la médica veterinaria policial, subcomisario Silvia Teresa Sánchez, quedando al resguardo del personal policial hasta que se presente su propietario.