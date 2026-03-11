¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Victoria Villarruel AFA Irán
Victoria Villarruel AFA Irán
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
ITUZAINGÓ

Rescataron a un perro que cayó en la profundidad de un pozo en Corrientes

Integrantes de la Policía Rural trabajaron tras el desesperado llamado de una mujer
 

Por El Litoral

Miércoles, 11 de marzo de 2026 a las 19:18

Una mujer advirtió este miércoles a la mañana que un perro había caído en la profundidad de un pozo ubicado en la intersección de calles Sarmiento y Entre Ríos de la ciudad de Ituzaingó y ante la desesperación, pidió ayuda a las autoridades.


Efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de esa ciudad en un rápido despliegue se ingeniaron para el rescate del animal cuya vida corría peligro en el oscuro hoyo.
Según detallaron, cerca de las 7:30, una ciudadana identificada como Amanda Loik alertó telefónicamente sobre lo sucedido con el animal atrapado, y pedía ayuda ante la impotencia de poder ayudarlo.


En respuesta una comisión policial a cargo del oficial subayudante Carlos Piriz acudió rápidamente donde uno de los policías rurales bajó con escalera, cuerdas, arnés y todas las medidas de seguridad adecuadas, para rescatar con vida al can asustado. 


Posteriormente, el perro fue examinado y asistido por la médica veterinaria policial, subcomisario Silvia Teresa Sánchez, quedando al resguardo del personal policial hasta que se presente su propietario.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD