La suba del petróleo fue a los pasajes de avión y cobrarán recargo en todos los vuelos

La suba del petróleo ya se siente en los pasajes de avión. Este miércoles, Aerolíneas Argentinas informó que aplicará un aumento temporal en los precios de sus vuelos internos y al exterior.

“A raíz de los movimientos recientes en el barril de petróleo y del consecuente aumento en el precio del combustible de aviación (Jet Fuel), Aerolíneas Argentinas implementará temporalmente un recargo por combustible”, anunció la aerolínea de bandera, que opera alrededor de 300 vuelos en 37 aeropuertos locales y 22 extranjeros.

Y agregó que “la medida se encuentra en línea con decisiones adoptadas por la industria y busca mitigar el impacto de estos incrementos en la estructura de costos de la compañía”.

En los vuelos de cabotaje, aplicará un cargo de $ 7.500 por tramo. En los regionales e internacionales, será de entre US$ 10 y US$ 50 por tramo, según el destino, precisó.

“Aerolíneas Argentinas continuará monitoreando la evolución del mercado con el objetivo de proteger su estructura de costos y minimizar el impacto en sus pasajeros”, aclaró en el cierre del comunicado.

Qué pasa con las low cost

Consultadas al respecto, las low cost JetSmart y Flybondi respondieron que están “monitoreando el tema”. No contestaron si ya hubo un traslado a los precios. En tanto, aerolíneas europeas explicaron que “siguen de cerca lo que está ocurriendo”.

CEOs globales alertaron por el impacto que generaría en el presupuesto de los pasajeros una suba sostenida del crudo por la posible extensión del conflicto.

En los Estados Unidos, el director ejecutivo de United Airlines, Scott Kirby, adelantó que “los viajeros podrían ver cómo los precios del combustible impactan en las tarifas rápidamente”.

En Asia, Air India aplicará recargos de hasta US$ 200 por tramo en sus rutas domésticas e internacionales. Se hará en tres etapas. La primera entrará en vigencia este jueves. Decisiones similares tomaron Air New Zealand, Cathay Pacific, Qantas Airways en Australia y SAS en Escandinavia.

Según datos de ING Research, el combustible representa entre 20% y 40% de los costos operativos de una línea aérea, por lo que cualquier variación en el crudo se traslada tarde o temprano a la estructura tarifaria. En 2025, significó 27% del total, precisó.

En el mundo

Según el monitor de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), en la última semana, aumentó 58% el promedio global del combustible de aviación, por encima de los US$ 150 el barril, y 54% comparado a antes de los ataques.

Al respecto, John Godyn, analista de Citi, señaló en declaraciones públicas que “la suba del combustible presiona a las aéreas”, a lo que JPMorgan estimó el impacto en la rentabilidad del negocio, que “suele experimentar un cambio de 3% a 4% en el Ebitda por cada movimiento de 5% en el precio del petróleo”.

La suba del crudo se suma a la complejidad geopolítica. En Medio Oriente, hubo más de 40.000 cancelaciones en los 10 primeros días de la guerra, por lo que se perdió 60% de la operación regional.

En ese sentido, el director general de IATA, Willie Walsh, advirtió que la situación provocó “ajustes estratégicos para garantizar la operatividad y seguridad”.

Esta mañana, hubo tensión en los mercados luego de que Irán atacó a barcos comerciales en el estrecho de Ormuz, por donde pasa 20% de la producción global de petróleo, y amenazó con que el barril llegue a US$ 200.

El régimen lanzó dos misiles que cayeron cerca del aeropuerto de Dubái, el mayor centro de conexión de la región, donde muchos argentinos hacen escala para viajar a Oriente y Asia, y sede de la aerolínea más grande del mundo, Emirates.

Desde la aérea, le explicaron a Clarín que se sigue operando el aeropuerto según lo programado y que, al cierre de esta nota, había un vuelo camino a Ezeiza.

Hacia adelante, se espera que la histórica liberación de reservas de petróleo por parte de 32 países que volcarán 400 millones de barriles para frenar el precio del crudo ayude a mitigar el alza del barril. Así lo decidió en París este miércoles el grupo de G7 del Petróleo en una reunión de emergencia convocada por Emmanuel Macron.