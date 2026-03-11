Corrientes se suma al Programa Federal de Primera Infancia para mejorar la atención infantil

El ministro de Desarrollo Social de Corrientes, José Irigoyen, y la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Petovello, firmaron un convenio mediante el cual la provincia se incorpora al Programa Federal de Primera Infancia, una iniciativa que busca mejorar el acceso y la calidad de atención para niños desde el embarazo hasta los 4 años.

El acuerdo fue suscripto en la sede del Ministerio de Capital Humano, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y también contó con la adhesión de otras provincias como Jujuy, Chubut y Chaco.

A través de este programa, la Nación y las provincias trabajarán de manera conjunta para fortalecer las políticas destinadas a la primera infancia, con intervenciones tanto en los entornos institucionales —como los Centros de Desarrollo Infantil (CDI)— como en el ámbito familiar.

Tras la firma, Irigoyen destacó que la iniciativa se enmarca en los lineamientos de gestión impulsados por el gobernador Juan Pablo Valdés, orientados a promover el desarrollo social con inclusión y a fortalecer las políticas destinadas a los sectores más vulnerables.

El Programa Federal de Primera Infancia, que depende de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación, tiene como objetivo principal mejorar el acceso de la población vulnerable a servicios de cuidado y acompañamiento durante los primeros años de vida.

Entre las acciones previstas se encuentra el fortalecimiento de los Centros de Desarrollo Infantil, la capacitación y el monitoreo de los equipos de trabajo, la ampliación de estrategias de acompañamiento a las familias y la generación de sistemas de información que permitan mejorar la toma de decisiones en materia de políticas públicas. Además, el programa contempla esquemas de financiamiento basados en resultados y en el cumplimiento de objetivos.

En el marco de la jornada también se realizaron reuniones entre los equipos técnicos de Corrientes y de la Nación para analizar distintos programas nacionales y avanzar en gestiones que permitan su implementación en la provincia.