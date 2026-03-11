Control vial derivó en una causa de abigeato: cuatro detenidos en Corrientes

Un operativo de control realizado por la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de General Paz permitió detectar el traslado irregular de ganado bovino y derivó en la aprehensión de cuatro personas.

El procedimiento se llevó a cabo el miércoles 11 de marzo alrededor de las 18:40, durante un control vehicular e identificación de personas en un camino vecinal del paraje Tacuaralito, en el departamento San Miguel.

En ese lugar, los efectivos interceptaron una camioneta Chevrolet S10 negra que remolcaba un tráiler vaquero de dos ejes. El vehículo era conducido por un hombre de 42 años, quien viajaba acompañado por otros tres ocupantes.Al inspeccionar el tráiler, los uniformados observaron que transportaba cuatro animales bovinos. Al solicitar la documentación correspondiente, uno de los acompañantes exhibió una guía de traslado que autorizaba únicamente el movimiento de un novillo.Según manifestaron los ocupantes, los otros tres animales serían “orejanos”, es decir, sin marca ni señal, hasta el momento "sin dueño" y estaban siendo trasladados a otro establecimiento rural para ser marcados posteriormente.

Sin embargo, al verificar la documentación, la Policía detectó varias irregularidades: la guía no contaba con la estampilla correspondiente del Fo.E.Se., tampoco tenía el tránsito policial asentado en el reverso y el tráiler carecía del precinto de seguridad obligatorio.

Ante estas anomalías, se dio intervención al fiscal de turno, quien dispuso el inicio de actuaciones de oficio por supuesto abigeato agravado. Además, ordenó el secuestro preventivo de los cuatro bovinos, la camioneta y el tráiler, así como la aprehensión de los cuatro ocupantes del vehículo.

Los involucrados fueron trasladados a la base de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de General Paz, donde continuaron las diligencias judiciales correspondientes. Previamente, todos fueron examinados por el médico de guardia del hospital local.

El procedimiento se enmarca en los operativos preventivos que la Policía Rural lleva adelante en la provincia para combatir el abigeato y otros delitos vinculados a la actividad rural.