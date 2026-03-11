Destruyeron 70 escapes libres retirados en operativos en Corrientes

En Bella Vista, el área de Tránsito de la Municipalidad procedió a la destrucción de 70 escapes libres que habían sido retirados de circulación durante distintos controles viales realizados en la ciudad.

Según detallaron,, en un acción enmarcada en disminuir la contaminación sonora y en cumplir con las normas de tránsito.



Desde el área indicaron que las medidas buscan cuidar la tranquilidad de los vecinos y fortalecer la convivencia dentro de la comunidad.

