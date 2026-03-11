¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

BELLA VISTA

Destruyeron 70 escapes libres retirados en operativos en Corrientes

Durante varios controles sacaron de circulación los ruidosos caños adaptados a motocicletas
 

Por El Litoral

Miércoles, 11 de marzo de 2026 a las 18:52

En Bella Vista, el área de Tránsito de la Municipalidad procedió a la destrucción de 70 escapes libres que habían sido retirados de circulación durante distintos controles viales realizados en la ciudad. 


Según detallaron, ya superan las 100 unidades destruídas en lo que va del año, en un acción enmarcada en disminuir la contaminación sonora y en cumplir con las normas de tránsito. 


Desde el área indicaron que las medidas buscan cuidar la tranquilidad de los vecinos y fortalecer la convivencia dentro de la comunidad. 
 

