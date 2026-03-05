Salarios en Corrientes: se anunció un aumento del 6% para estatales

El Gobierno de Corrientes oficializó este jueves un aumento salarial para los trabajadores estatales, que comenzará a aplicarse a partir de marzo y será del 6%. El anuncio se realizó durante una conferencia del ministro de Hacienda y Finanzas, Marcelo Rivas Piasentini, en el Salón de Acuerdos General San Martín.

Las medidas implican una inversión anual de 110.000 millones de pesos y contemplan mejoras salariales para activos y jubilados, además de ayudas escolares.

La ayuda escolar será de 230.000 pesos por estudiante, se pagará junto con el sueldo de marzo y alcanzará a 40.000 beneficiarios de todos los niveles educativos.

Administración General

Incrementos de carácter remunerativo.

Aumento del 6% de la asignación de clase para todas las categorías, incluyendo a excombatientes de Malvinas.

Dirección de Vialidad Provincial

Incremento del 6% al valor del sueldo básico.

Seguridad

Aumento del 6% del valor punto y del mínimo garantizado.

Actualización de los códigos 179, 180 y 601.

Salud Pública

Incremento del 50% en el valor de las guardias médicas.

Aumento del 6% para Residentes provinciales y nacionales, becas de fortalecimiento y de enfermería, y beneficiarios del programa Más y Mejor Trabajo.

Sector Docente

Aumento del 6% al básico.

Incremento del 25% al código 632 Complemento Docente Provincial, remunerativo y aplicable hasta dos cargos.

Conferencia de Rivas Piasentini

En diálogo con la prensa, el ministro de Hacienda afirmó: “Estamos preocupados por la caída de la coparticipación, pero vamos a trabajar para sostener una política salarial que el año pasado ya demostró estar por encima de la inflación”.

Señaló que la provincia mantiene el equilibrio presupuestario, lo que permite analizar mejoras de sueldos superiores a las pautas nacionales.

Del mismo modo, Rivas Piasentini explicó que se estudia "la evolución de los recursos con mucha incertidumbre”. Pero aseguró que el Gobierno mantendrá su política de sostener el poder adquisitivo de los estatales frente a la inflación.