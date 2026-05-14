Escándalo en la audiencia del juicio por Diego Maradona

La décima audiencia del juicio donde se debate si hubo responsabilidades penales en la muerte de Diego Armando Maradona terminó en un escándalo, donde no faltaron los gritos, los insultos y el pedido de asistencia médica para Gianinna, una de las hijas del Diez, que se descompensó cuando, al comenzar una nueva declaración, el neurocirujano Leopoldo Luque, uno de los acusados, reprodujo parte de la autopsia practicada sobre el cuerpo del astro mundial del fútbol.

Luque pidió declarar ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 de San Isidro, integrado por los jueces Alberto Gaig, Pablo Rolón y Alberto Ortolani, después del testimonio de Mario Schiter, un médico especialista en terapia intensiva que atendió a Maradona en 2000 y que también lo acompañó durante la internación en Cuba. Además, fue veedor de la autopsia.

El neurocirujano quería responder cuestiones puntuales de la necropsia y, al comenzar su ampliación de la indagatoria, reprodujo parte de la filmación de la autopsia. Gianinna, que ya prestó declaración testimonial, estaba en la sala de audiencias.

En ese momento hubo gritos. Le pedían a Luque que detuviera la reproducción. “Hijo de puta”, espetó Gianinna. Y se dirigió hacia la parte trasera de la sala, cerca de la puerta de salida. Su abogado, Fernando Burlando, se levantó de la silla y fue detrás de ella.

“Pido perdón, no fue mi intención”, llegó a decir Luque. Después pidió la palabra Burlando. Explicó que Gianinna estaba en crisis y sostuvo que la “situación que se dio fue muy violenta”.

“Por un acto de decencia podía haber anticipado qué iba a pasar y esto no hubiese ocurrido”, afirmó Burlando. Y solicitó un médico para que asistiera a la hija del Diez.

El médico clínico Pedro Di Spagna, uno de los siete imputados sentados en el banquillo de los acusados, se ofreció para atender a Gianinna, pero la propuesta no fue aceptada.

Finalmente, el presidente del tribunal, el juez Giag, decidió hacer un cuarto intermedio hasta el martes próximo, cuando, además de Luque, ampliará su indagatoria el psicólogo Carlos Díaz, otro de los imputados.

Schiter, ue ya había declarado el año pasado en el juicio suspendido, fue el único testigo de la audiencia de este jueves.