El Tesla Cybertruck de un diputado de La Libertad Avanza, remolcado con grúa

El caso de la camioneta Tesla Cybertruck de un diputado de La Libertad Avanza tuvo un nuevo capítulo este jueves después de que circularan imágenes donde la pick-up era llevada por una grúa de un estacionamiento privado. El vehículo de Manuel Quintar se hizo viral ayer después de que la dejó estacionada en el Congreso de la Nación y rápidamente los videos circularon por redes sociales.

A pesar de las versiones que circulaban de que había sido remolcada por una grúa debido a que estaba sin patente, fuentes cercanas al legislador jujeño comentaron a este medio que fue el propio Quintar quien contrató el servicio para llevar el vehículo hasta Jujuy.

Un detalle no menor es que la Cybertruck es un coche eléctrico, por lo que tiene una autonomía en la batería de 500 kilómetros. La distancia entre la Ciudad de Buenos Aires y la capital jujeña es de 1.494 kilómetros, con un tiempo estimado de más de 17 horas.

En ese sentido, el miércoles cuando se conocieron las imágenes de la pick-up, uno de los detalles que no pasó desapercibido fue la falta de patente que no tenía el vehículo. Según comentaron, esto se debe a la “falta de chapas del DNRPA” y que la misma se encuentra en asignación.

Además, sostuvieron que la camioneta “está en regla” y que “él no tiene problema, la compró en EE.UU. y la importó de manera legal. Está a su nombre”. Al ser consultados sobre el modelo de la camioneta, respondieron: “Es la versión grande, la de más potencia”.

El Tesla Cybertruck tiene tres versiones en su país de origen, con un precio que va desde los USD 69.900 a los USD 99.900, dependiendo de sus especificaciones técnicas que varían de acuerdo con su potencia, nivel de equipamiento y capacidades técnicas. La más cara, llamada Cyberbeast, es la única que tiene tres motores, mientras las Dual y la Premium tienen dos, aunque todas tienen tracción integral. Otra de las cualidades distintivas de este vehículo eléctrico es que su carrocería está construida en acero inoxidable.