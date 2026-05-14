Ajustada caída de Córdoba que quedó en el fondo de la Conferencia NEA

En un duelo marcado por la necesidad compartida de sumar y escapar de los últimos puestos en la Conferencia NEA de la Liga Federal de Básquetbol, Córdoba perdió en su visita a Regatas Resistencia 65 a 63.

Los dos equipos comparten el último lugar de las posiciones, pero la ventaja deportiva corresponde al elenco chaqueño que ganó los dos partidos que jugaron.

Desde el salto inicial, el juego se disputó con intensidad, nerviosismo y un alto nivel de tensión. Ninguno de los dos equipos logró imponer condiciones de manera clara y el marcador se mantuvo cerrado prácticamente durante toda la noche.

Regatas intentó apoyarse en la conducción de sus principales referentes, aunque Córdoba respondió siempre con firmeza y mostró argumentos suficientes para pelear el partido hasta el último segundo.

La gran figura fue Fernando Margosa. El escolta chaqueño asumió responsabilidades en los momentos más complejos del juego y terminó convirtiéndose en el principal sostén ofensivo de Regatas. Con 20 puntos, apareció en momentos determinantes y aportó soluciones cuando el equipo más lo necesitaba.

El equipo correntino encontró en Jerónimo Ramírez Acevedo a su jugador más desequilibrante. Con 15 puntos, el perimetral visitante lideró las ofensivas de Córdoba y mantuvo siempre a su equipo en partido. También fue importante el aporte de Ricardo Marturet, quien sumó 11 unidades y aportó presencia en momentos claves para sostener las aspiraciones de la visita.

Pero Regatas supo encontrar respuestas colectivas en medio de un partido extremadamente cerrado. Braian Maglier aportó 12 puntos fundamentales y fue una pieza importante en ambos costados de la cancha. Además, Lautaro De Bortoli y Walter Colussi colaboraron con 8 tantos cada uno, dándole aire ofensivo a un equipo que por momentos debió trabajar mucho cada posesión.

Otro aspecto clave en el conjunto chaqueño: la experiencia y serenidad para jugar el cierre. Carlos Banegas fue importante manejando los tiempos y aportando tranquilidad en las posesiones finales, mientras que el equipo mostró carácter para sostenerse en un contexto de máxima presión.

El último cuarto fue dramático. Córdoba tuvo oportunidades concretas para dar vuelta el resultado y hasta contó con posesiones decisivas en los instantes finales. Sin embargo, Regatas respondió con intensidad defensiva para asegurar el triunfo.

Córdoba deberá afrontar tres partidos para cerrar la Fase Regular. El domingo 17 recibirá a Hércules de Charata. Después disputará dos partidos de visitante: el viernes 29 frente a Tokio y el sábado 30 contra Capri.